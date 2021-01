Las mejores series que llegan en enero de 2020 a Netflix, HBO, Prime Video, Movistar +...

Nuevo año... y nuevas series. Las principales plataformas están llenas de novedades.

C. H. | Woman.es

Las principales plataformas de 'streaming' echan la casa por la ventana en el primer mes del año y estrenan un 2021 llenas de novedades. Desde thriller, a ficción de gusto 'millennial' y miniseries para devorar en un fin de semana: esas son las series más esperadas que llegan en enero a Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar +.

'UN PLANETA PERFECTO'

Cuándo y dónde: 4 de enero en Movistar+

Por qué verla: Se trata de un producción documental de BBC Earth que nos recuerda, a través de cinco espisodios, el poder y la fragilidad de las fuerzas de la naturaleza. Se detiene, por ejemplo, en el sistema meteorológico global que distribuye agua a todos los rincones del mundo, las corrientes marinas que aportan nutrientes a los confines más profundos del océano o cómo los volcanes fertilizan la tierra. En la narración, Sir David Attenborough.

'LA EXTRAORDINARIA PLAYLIST DE ZOEY', temporada 2

Cuándo y dónde: 6 de enero en HBO.

Por qué verla: El creador de 'Gossip Girl', Austin Winsberg, firma esta esta ficción que figura entre las más desenfadadas del repertorio de HBO. Una ficción de buenas intenciones, perfecta para desconectar, con hits de todos los tiempos (no hay temas rebuscados) que cumple ya su segunda temporada.

'LUPIN'

Cuándo y dónde: 8 de enero en Netflix.

Por qué verla: Se trata de una versión contemporánea del clásico francés Arsène Lupin detrás de la cual se encuentra George Kay ('Killing Eve') y que está protagonizada por Omar Sy, ganador del Premio César al Mejor Actor (le has visto en 'Intocable' y en 'Jurassic World 3'), quien interpreta a un ladrón de guante blanco.

'SMALL AXE'

Cuándo y dónde: 7 de enero en Movistar +.

Por qué verla: Se trata de la aclamada antología de cinco entregas dirigida por Steve McQueen ('12 años de esclavitud') que ha sido ha sido elegida por la revista Total Film como la mejor serie de 2020 y que es habitual en los listados de lo mejor del año.

'DESTINO: LA SAGA WINX'

Cuándo y dónde: 22 de enero en Netflix.

Por qué verla: Su creador es el artífice de la exitosa serie 'Cronicas Vampíricas', que aquí se centrará, en lugar de en chupasangres, en un grupo de cinco hadas que empiezan a estudiar an Alfea, un internado en que aprenderán a dominar sus poderes mágicos y enfrentarse a problemas más terrenales como el amor, la rivalidad y unos monstruos amenazantes. Se trata de una reinvención de la exitosa serie italiana de dibujos animados Winx Club, que dio lugar a innumerables spin off, por lo que las perspectivas son buenas.

'PAINTING WITH JOHN'

Cuándo y dónde: 23 de enero en HBO.

Por qué verla: Una serie sin guion, creada y dirigida por el músico de culto, actor, cineasta y pintor John Lurie, que nos recuerda que debemos reservarnos un poco de tiempo todos los días para ser creativos, divertirnos y ser un poco traviesos. Cada episodio muestra al artista en su mesa de trabajo perfeccionando sus intricadas técnicas de acuarela y compartiendo las lecciones que ha aprendido en la vida.

'CORMORAN STRIKE: BLANCO LETAL'

Cuándo y dónde: 21 de enero en HBO.

Por qué verla: Se trata de una adaptación de las novelas 'blanco Letal' de J. K. Rowling. En solo 4 capítulos (miniserie perfecta para el finde), seguimos los pasos de un joven con trastornos mentales que quiere que Cormoran Strike investigue un asesinato que cree haber presenciado cuando era niño. Posee una valoración de casi 4 estrellas sobre 5 en Film Affinity.

'3 CAMINOS'

Cuándo y dónde: 22 de enero en Amazon Prime Video

Por qué verla: Podremos ver la evolución de la amistad de cinco amigos de cinco nacionalidades distintas en El Camino de Santiago, y como los años van cambiando sus sueños y tejiendo y destejiendo parejas y amistades. Tal vez te sientas identificada. Está protagonizada por Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigh, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee.

'STAR TREK: LOWER DECKS'

Cuándo: 24 de enero en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Para fans de 'Star Trek' (en clave animación), que podrán seguir los pasos de la tripulación de apoyo a bordo del U.S.S Cerritos, una de las naves menos importantes de la flota Starfleet en el aoñ 2380. Incluye cameos especiales del reparto de 'Star Trek: La nueva generación' y 'Star Trek: Picard', como los actores Jonathan Frakes, y Marina Sirtis, así como John de Lancie en el papel de Q.

'EUPHORIA': LOS PERFECTOS, A M*MARLA', capítulo especial

Cuándo y dónde: 25 de enero en HBO.

Por qué verla: Porque es 'Euphoria', la serie que nos golpeó y emocionó en 2019. Y porque aunque su primer capítulo especial dejó un poco fríos a algunos de sus fans, y pese a la ausencia de fecha de estreno de una segunda temporada que hace temer una laguna creativa en el equipo, la esperanza con esta ficción es lo último que se pierde.

'ORANGE IS THE NEW BLACK', temporada 7

Cuándo y dónde: 27 de enero en Netflix.

Por qué verla: La ficción sobre un penal femenino ha sabido sobrevivir temporada tras temporada con bastante buena salud y el favor de la crítica. Ganadora de un premio Grammy, esta será su última temporada. ¿Te vas a quedar sin conocer el final de las chicas de naranja?

'LOS ESPABILADOS'

Cuándo: 29 de enero en Movistar +

Por qué verla: Su creador es Albert Espinosa, responsable de 'Pulseras rojas', y está inspirada en la novela del propio Espinosa 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver'. Y promete mucha positividad mientras cuenta la historia de cinco jóvenes extraordinarios se escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo.