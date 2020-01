¡Al fin! HBO habilita las descargas de sus series para verlas sin conexión

La plataforma comienza a ofrecer este servicio que sí estaba disponible en Netflix, Amazon Prime o Movistar +.

Buenas noticias para los clientes de HBO. La popular plataforma audiovisual, hogar de algunas de nuestras series favoritas (desde 'Years & Years', a 'The new pope', 'Euphoria', 'Chernobyl' o 'The Wire'), ha decidido habilitar el servicio de descargas para sus suscriptores, lo que nos permite desde ahora disfrutar de sus contenidos sin conexión, algo sumamente útil si, por ejemplo, planeamos viajar.

Al igual que ya hacían Netflix, Amazon Prime o Movistar+, la estadounidense informa desde su web que ofrecen esta funcionalidad a través de su app, tanto para iOS como Android (móvil y tableta). Aunque, como en las anteriores empresas, también hay unas limitaciones, muy similares a las de otros servicios.

Por ejemplo, los usuarios de HBO no pueden descargarse más de 25 archivos a la vez, y cada archivo descargado desaparecerá de nuestro dispositivo una vez que hayan transcurrido 30 días. Tras el primer play a un archivo, este estará disponible solo durante 48 horas.

El método para descargarse contenidos es muy sencillo: desde la app de HBO que tenemos instalada en nuestro móvil o tableta, debemos seleccionar el contenido deseado y hacer clic sobre una nueva etiqueta que aparece en su ficha y que indica "Descargar" (¡ojo! puedes encontrarte con algún contenido que no ofrezca esta opción, pero hay un gran número que sí lo hace).

Los contenidos descargados de guardarán en la sección de 'Descargas', en la barra inferior de la app, donde tenemos que acudir cuando queramos visionarlos.

En nuestra selección de las series favoritas de 2019 para la redacción de Woman, ya te dimos razones para no perderte 'Euphoria', 'Years & years' y 'Chernobyl'. Pero hay más. Algunas, recién estrenadas o las más esperadas de las que se estrenarán en 2020 como 'The new pope' (con Jude Law, Sharon Stone y John Malkovich), 'Patria' (basada en la popular novela del mismo nombre) o '30 monedas', de Álex de la Iglesia.

Entre las más veneradas de las dos últimas décadas, y a la cabeza de muchos de los ranking de excelencia que viven en internet, figuran 'The wire' (la mejor serie de la historia para gran parte de la crítica especializada), 'Los Soprano' (lo mismo que la anterior), la premiada 'A dos metros bajo tierra', 'Friends' o las más recientes 'Big little lies', 'Westworld', 'Juego de tronos' o 'El cuento de la criada'.

También son numerosas las películas que están disponibles para descargas. Entre las más solicitadas, destacan 'Mátalos suavemente', 'La liga de la justicia', las distintas entregas de 'Harry Potter', 'El lobo de Wall Street', 'IT' o 'Malditos bastardos.

