Confirmado: 'Euphoria' volverá en 2020 (y no podemos esperar más)

El año audiovisual nos depara nuevos encuentros con algunas de nuestras series favoritas.

Clara Hernández | Woman.es

No hay duda: la serie sobre adolescentes 'Euphoria' (HBO) es, con sus dramas feroces, su estética cegadora y sus maquillajes de fantasía, una de las grandes series de 2019 (según un sondeo en la redacción de Woman, la 'number one'). Por eso, cualquier noticia sobre una segunda temporada son buenas noticias.

Ya sabíamos que la ficción estaba en visos de volver, pero fue este lunes cuando HBO confirmó sutilmente en su Instagram que no solo regresaría, sino que sería en 2020. Lo hizo con un vídeo con imágenes de varias de sus series. "Lo que más me gusta hacer en el mundo es ver televisión grande", comienza su mensaje, antes de presentar "lo que está disponible ahora y lo que viene en 2020". Dentro de la primera categoría vemos secuencias de 'Chernobyl' o 'Big little lies'.

En el clip que añade, se ven imágenes tanto de series en emisión ('Chernobyl', una de las más laureadas del año en las páginas web seriéfilas, o la última temporada de 'Big little lies', que lamentablemente podría ser la útlima) como de las que llegarán. Y aquí el vídeo comienza con un juego de fuegos artificiales y recuerda a Rue (Zendaya) y a Jules (Hunter Schafer), protagonistas de ''Ephoria', en la fiera mirándose a los ojos.

- El maquillaje de los personajes de 'Euphoria', paso a paso.

- Nicole Wallace, nueva prota de 'Skam': "Mi generación va un poco 'fast'"

Pero hay más: unas escenas más adelante alternadas con otras propuestas jugosas muestran a Zendaya bailando por un pasillo de hospital con camisón, lo que nos traslada a recientes programas de rehabilitación.

El anuncio no viene solo: junto a 'Euphoria', HBO muestra imágenes de una veintena de series internacionales que aterrizarán en su plataforma en 2020, Por ejemplo, 'The undoing' con Hugh Grant y Nicole Kidman; 'The new pope', 'El visitante' (adaptación de la novela del mismo nombre de Stephen King), 'Avenue 5' (la nueva comedia con Hugh Laurie), el nuevo 'Perry Mason', protagonizado por Mathew Rhys; el drama 'Territorio Lovecraft'; 'La innegable verdad', donde Mark Ruffalo interpreta a dos hermanos gemelos, la miniserie 'The third day', con Jude Law, la comedia 'Run' de Phoebe Waller-Bridge, el drama financiero 'Industry' que está dirigido por Lena Dunham ('Girls')...

Además, hay regresos my esperados, como la tercera entrega de 'Westworld' o los nuevos episodios de 'Killing Eve', 'El cuento de la criada' o 'Manifest'.

¿Más novedades? Sí. En España, 'Patria' será una de las grandes apuestas de la compañía, donde llegará en mayo.

Las series adolescentes han experimentado en los dos últimos años un gran boom televisivo. Junto con 'Euphoria', la española 'Skam' ya ha anunciado su regreso en enero de 2020 con muchas novedades.