Las nuevas series que te atraparán (sin remedio) en 2020

Desde la esperada 'Patria', a la nueva producción de Nicole Kidman ('Undoing').

Clara Hernández | Woman.es

Las principales plataformas de contenidos audiovisuales y las cadenas convencionales llegan a 2020 cargadas de promesas y estrenos de nuevas series, y preparadas para la carrera por la audiencia.

De las que se estrenan por primera vez en pantalla, estas son las más esperadas por distintas razones. Un avance: los dramas financieros y políticos cobran peso en la parrilla.

'THE NEW POPE'

Estreno: 11 de enero en HBO.

Por qué verla: Es la continuación de 'The Young pope', aquella ficción vistosa y enigmática donde Jude Law interpretaba al pontífice ultraconservador Pío XIII y que se convirtió en la primera serie italiana en ser nominada a los premios Emmy. Y que acaparó las miradas en el último Festival de Venecia con un tráiler en el que Law resplandecía con bañador turbo. Ofrece intrigas palaciegas con un reparto brillante: esta vez, John Malkovich será el gran rival de Law. En la imagen, junto a Sharon Stone.

'LOS SALVAJES'

Estreno: 20 de enero en Movistar +

Por qué verla: Sus primeras críticas han sido sobresalientes (la han catalogado de "épica, lírica y ultramoderna").Constituye un drama familiar, con tintes políticos y policíacos, y con firma francesa.

'AVENUE 5'

Estreno: 20 de enero en HBO

Por qué verla: Dirigida por Armando Iannucci, el responsable de 'Veep' (para muchos, una las mejores comedias de la televisión de los últimos años), nos permitirá ver al querido Dr. House (Hugh Laurie) como inepto capitán de una nave espacial que realiza paseos turísticos intergalácticos.

'NEXT IN FASHION'

Estreno: 29 de enero de Netflix

Por qué verla: Porque eres una amante de la moda y en esta propuesta entre serie y 'talent show' podrás ver a Alexa Chung y Tan France junto a looks visionarios.

'HIGH FIDELITY'

Estreno: febrero en Hulu

Por qué verla: Por qué nos encanto la película musical de 2000 en la que se basa y porque su protagonista es esta vez femenina y está encarnada por Zoe Kravitz. Estamos deseando ver qué referencias musicales escogerán esta vez. Solo una duda: ¿El parecido de una de las imágenes del trailer con la de uno de los carteles de 'Euphoria' con Zendaya es premeditado?

'LA CONJURA CONTRA AMÉRICA'

Estreno: 17 de marzo en HBO

Por qué verla: Su director es nada más y nada menos que David Simon, creador de 'The Wire', la ficción que ha sido considerada por medios como Time, The New York Times o The Telegraph la mejor serie de la historia (y nosotras no podemos estar más de acuerdo). 'La conjura contra América' está, además, basada, en una de las novelas del gran Philip Roth. ¿Quién da más?

'DEVILS'

Estreno: Primer semestre de 2020 en Sky

Por qué verla: Además de contar en su reparto con la española Laia Costa, la actriz que nos ha enamorado desde 'Foodie love', la ficción de Isabel Coixet, la serie está basada en la novela más vendida de Guido María Brera. Patrick Dempsey ('Anatomía de Grey') también está en el reparto.

'PATRIA'

Estreno: en mayo, en HBO

Por qué verla: Es la adaptación de una de las novelas más venerada, premiadas (entre sus galardones, figura el Premio Nacional de Narrativa) y vendidas de los últimos años. Nos referimos a la obra homónima de Fernando Aramburu. Pese a los escollos de su rodaje (el que iba a ser su director, Pablo Trapero, fue despedido en febrero y antes se cambiaron nombres del reparto), la expectación es enorme.

'HOLLYWOOD'

Estreno: en 2020 en Netflix (fecha aún por confirmar; algunos rumores indican que en mayo).

Por qué verla: Ryan Murphy (creador de series tan exitosas como 'Glee', 'Americana Horror Story' o la actual 'The politician', una de nuestras favoritas de las estrenadas en 2019) es su responsable después de que Netlifx le haya contratado por una suma millonaria (dicen). Está ambientada en el Hollywood de los años 40.

'THE UNDOING'

Estreno: en 2020 en HBO

Por qué verla: Siempre es un placer encontrarnos a Nicole Kidman en la pantalla y Hugh Grant será su flamante acompañante de pantalla. La miniserie ha sido escrita por David E. Kelley, autor de otra de nuestras series favoritas, 'Big little lies', y de la mítica 'Ally McBeal'.

'INDUSTRY'

Estreno: 2020 en HBO

Por qué verla: Su creadora es Lena Dunham, responsable y protagonista de 'Girls', que ahora recreará un drama financiero. ¿Se necesitan más razones?

'BRIDGERTON'

Estreno: 2020 en Netflix

Por qué verla: Sobran los motivos. Detrás de esta historia protagonizada por unas hermanas está Julia Quinn, la autora romántico que se caracteriza por el carácter histórico y feminista de sus novelas. Además, Shonda Rhimes ('Anatomía de Grey'') firma el proyecto audiovisual y Julie Andrews (la mítica protagonista de 'Sonrisas y lágrimas') encabeza el reparto.

'30 MONEDAS'

Estreno: 2020 en HBO (fecha aún por confirmar).

Por qué verla: Es la serie de Alex de la Iglesia para la plataforma digital. Además, contará en su elenco con Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Eduard Fernández...