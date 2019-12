¿A que morirías por comer en los restaurantes que salen en la serie de Isabel Coixet? ¡Pues existen!

Hasta la increíble coctelería clandestina a la que se accede por un frigorífico. Y no está muy lejos.

C.H. | Woman.es

'Foodie Love', la serie de Isabel Coixet que ha estrenado HBO, no solo es un retrato íntimo del nacimiento de una relación sentimental, sino que es un festín estético-gastronómico en el que los extras —muchos de estos, con peinados de fantasía, ropa hipster y el aroma 'cool' de barrios como El Born de Barcelona—, así como los escenarios, proporcionan sabor y color. Entre estos últimos, destacan restaurantes, food trucks, coctelerías imposibles y tabernas donde los protagonistas (Laia Costa y Guillermo Pfening) degustan esferificaciones, gyozas, nubes de nitrógeno o ramen casero que, primero, te abren el apetito y, segundo, parecen sitios ideales donde soñarías con ir con tu pareja.

Pues bien, hay buenas noticias: los establecimientos de la película no solo existen, sino que la mayoría, salvo excepciones (en Italia o Francia) están cerca. Concretamente, en Barcelona. Y sabemos dónde. Anota:

La coctelería secreta regentada por Yolanda Ramos (en la ficción).

Sí, está dado de alta pero lo divertido de este local, al que no es fácil llegar si no se conoce, es que guarda las maneras de un pub clandestino. Porque, atención, está oculto en la trastienda de una tienda de pastrami y a él se accede por una puerta camuflada de puerta de refrigerador. Ha sido reconocido por la popular lista de 'The World's 50 best bars', que lo describe como un "espectáculo de Broadway" y donde los cócteles se inspiran en el ilusionismo, por lo que pueden cambiar de color y hasta de sabor en segundos. Hablamos de Paradiso, en Carrer de Rera Palau 4, Barcelona. Advertencia: hoy ese secretismo es un secreto a voces y puede ocurrir que tengas que esperar una cola de horas para entrar.

Restaurant Cocina Hermanos Torres.

Uno de los restaurantes donde se nos ponen los dientes largos viendo a Laia y Guillermo disfrutar de la comida, especialmente con los postres. Posee un menú de 'Raíces' (175 euros) y otro de 'Tierra' (155 euros). Se encuentra en la calle de Taquigraf Serra, 20, Barcelona.

- Popeyes, el pollo frito de las Kardashian, ya está en Madrid.

- Oreo incluye un sabor secreto en su último desafío: ¡churro!

Soho House: cine y copa

Es el club social dirigido a profesionales creativos que cuenta con una sala de cine con butacas y mesita donde se puede tomar un cóctel mientras se proyecta la película. Está situado en Plaça del Duc de Medinaceli, 4, Barcelona. Sí, es el lugar donde la pareja disfruta de la película 'Hiroshima mon amour'.

La Pepita ( y si no, La Cava).

El bar / restaurante la Pepita es uno de los establecimientos de tapas orginales y menú más populares de Barcelona (está en C/ Córsega, 339). Su vermutería, con encanto, es La Cava. Las esperas para conseguir mesa suelen ser largas, pero merecen la pena. Están abiertos 'non stop' hasta la 1.30 horas.

Cafetería Ochiai

En la calle Comte d'Urgell, 110 de Barcelona, esta pastelería que abrió sus puertas en 1983 es una auténtica institución en dulces japoneses y franceses. Su fundador es el pastelero nipón Takashi Ochiai. Ha ganado reconocimientos como el premio a mejor croissant artesano de mantequilla de España 2013 y el Premio a Mejor Maestro Pastelero en 2014. Entre sus productos típicamente japoneses destacan los mochiai, sakura daifuku o el mizumanju. Entre los internacionales, hay madalenas de té o swiss roll.

El delicioso japonés del mercado de su primera cena

¿Dónde está el puesto de comida japonesa donde cenan los protagonistas y, luego, él vuelve en otra ocasión y que, además, tiene el mejor ramen de la ciudad, insinúa Laia Costa? En realidad, es uno de los pocos restaurantes de la ficción que no existen se ha 'constituido' pero está inspirado en dos lugares: el Mercat del Carmel de Barcelona, donde supuestamente se ubicaría, y el restaurante madrileño Yokaloka, que presume de hacer el mejor sushi de la capital y de enseñar a cocinarlo (organizan talleres). Su comida tiene una interesante fusión con la india. Está dentro del mercado de Antón Martín.

Y en Roma...

Aquí el personaje de Guillermo Pfening (él) visita Bar de Santis, una cafetería con docenas de variedades de cappuccinos, caffellattes o latte macchiato. Se encuentra en la Vía del Governo Vecchio, 122, muy cerca del Panteón. También la famosa heladería donde el protagonista llega a probar hasta dos helados de buen tamaño en la misma noche, por recomendación de su compañera de elenco ('La filosofía del gelato') existe en la Vía Governo Vecchio, 85 de la capital italiana, aunque bajo otro nombre: Ice Crome, y sin la vendedora filósofa de la serie.