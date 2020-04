El objetivo no es otro que activar las ventas online habiendo establecido todas ellas nuevas políticas de entrega, cambios y devoluciones.

Todas nos hemos dado cuenta. Y más que sorprendernos (que así lo han hecho), los increíbles descuentos en un gran número de prendas que el gigante de Inditex lleva aplicando desde que empezase la cuarentena también nos ha alegrado –a partes iguales- los días de confinamiento. Bien sea por crear en nuestra mente los mejores looks a través de artículos que de no estar la sociedad bajo un 'Estado de alarma' contarían con su precio original o bien para hacernos ahora con aquellas que podríamos considerar auténticas gangas, por nuestra cabeza no puede dejar de rondar una misma pregunta: ¿a qué se deben realmente lo que podríamos concebir ya como 'las rebajas del coronavirus'?

La verdadera respuesta a ello es clara: captar clientes vía online tras la caída de las ventas en los canales físicos por el cierre de las tiendas. Aunque esta se trata más bien de una consecuencia directa de dos grandes problemas a los que no solo Inditex, sino todo el sector textil mundial se enfrenta: la gestión del stock y la liquidez del mismo.

Y aunque pueda resultarnos difícil de creer, es esta la primera vez que tiendas como Zara, Mango, El Corte Inglés o H&M entre muchas otras están teniendo grandes dificultades para agotar sus existencias. Ya no hay 'best sellers' que valgan.

Descuentos del 15%, del 20% e incluso del 50% son los verdaderos protagonistas. Y es que algunos pantalones han pasado a costar 12,99 euros en el catálogo del gigante de Inditex mientras que vestidos de 60 cuentan con un precio de 25,99 euros, todo ello bajo el cartel de 'Special Prices', 'MidSeasonSale' o 'Promociones'.

Tácticas quizás con las que esconder lo que es un secreto a voces y que se apoyan además en ciertos privilegios como el aumento del plazo de devoluciones de hasta 100 días o asegurar una entrega a domicilio en menos de 24 horas como es el caso de El Corte Inglés.

Toda una estrategia orientada al consumo con la que tratar de salvar una industria que corre el riesgo de sufrir descensos del 90% de las ventas por cada mes entero de confinamiento, tal y como estima el Boston Consulting Group (BCG) y como también afirman diarios económicos especializados como 'Expansión'.