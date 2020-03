Stradivarius ha lanzado sus 'special prices' y no se nos ocurre una forma mejor de dar la bienvenida a la primavera

Una manera de pasar el tiempo e ilusionarse con lo que vendrá cuando todo esto pase.

Woman.es

Llenar el depósito de gasolina se antoja este año más importante que nunca para que el motor de la ilusión siga funcionando en esta complicada situación que vivimos por el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, y darse un caprichito en forma de ropa con la que imaginarnos aprovechando el añorado sol de primavera que está tan cerca de llegar es una de las mejores formas de hacerlo.

Stradivarius acaba de lanzar sus 'special prices', y ya te avanzamos que hay cositas muy atractivas, así que guárdate un ratito de tu aislamiento para aprovecharlos porque merecen la pena.

Distintas firmas low cost aprovechan esta época del calendario, a medio camino entre los últimos coletazos del frío y la aparición del esperado buen tiempo primaveral, para ejercer descuentos potentes sobre una pequeña selección de prendas de su colección. Lo mejor de estas minirebajas encubiertas en el término 'mid season' o, como es el caso mencionado de Stradivarius, 'special prices', es que muchos de los productos que puedes encontrar a un precio muy económico son perfectos para lucirlos en la temporada que acabamos de comenzar.

Nosotras no hemos podido resistirnos y ya hemos buceado por el catálogo de la firma de Inditex, que sigue enviando a domicilio todo aquello que compremos en sus diferentes tiendas online. Hemos recogido nuestros favoritos en una pequeña selección que compartimos contigo, por si eres de las que prefiere limitarse la búsqueda a un número reducido de prendas, no sea que en estos días de inestabilidad emocional no puedas controlar el dedo y tu mente y acabes llenando de más el carro de la compra.

Prendas básicas y diseños especiales que en la temporada de calor es cuando se pueden lucir en plenitud, como es el caso de las blusas con print florales, las camisetas con mangas abullonadas y los vestidos estampados, y también calzado, por supuesto. Un poquito de todo para que todas las que gusten se den una pequeña alegría para combatir el aislamiento por el Covid-19, que buena falta hace disfrutar de todo aquello que genere un pequeño subidón.