Es necesario liberar energía, así que no te pongas más excusas y ponte en forma. Tu mente y cuerpo te lo van a agradecer.

No hay excusas para no ponerte en forma. Y ahora más que nunca debemos obligarnos a movernos un poco. Estamos atravesando una crisis en todo sentido, no poder salir, caminar, relajarnos, estar encerradas todo el día y pasar mucho tiempo sentada o en el sofá, no es bueno ni para nuestra mente ni para nuestro físico. Es necesario dedicarnos un poco de tiempo para ejercitarnos y sacar el estrés, así que hemos seleccionado los cinco mejores con una silla para que puedas tonificar y estirar tu cuerpo.

Solo necesitas ponerte ropa para entrenar, ganas de hacer deporte y una silla para lograr un ejercicio físico completo. ¡Vamos a ello!

1. Cintura y oblicuos: sentada con los glúteos situados aproximadamente a mitad del asiento, extiende tus brazos y flexiona el tronco hacia adelante intentando tocar la punta de tu pie derecho con la mano izquierda. Trabajas los abdominales oblicuos y la musculatura de tu espalda. Haz el ejercicio con las piernas separadas para incrementar el grado de dificultad.

2. Fondos de tríceps: usando una silla apoya los pies en el suelo y las palmas de las manos en el borde del asiento de la silla. Desde allí flexiona los codos hacia atrás para trabajar tríceps.

3. Flexiones inclinadas: apoyando los pies en el suelo y las manos sobre la silla, podemos realizar una flexión de brazos.

4. Steps: asegúrate de que la silla está bien apoyada. Ahora colócate de pie frente a ella y comienza a subir en ella, primero subiendo una pierna y luego la otra. Estás ante un “gran escalón” que deberás subir y bajar procurando mantener un ritmo constante.

5. Aleteo de piernas: sentándonos al borde de la silla, apoya las palmas de las manos en la silla, elevamos las piernas ligeramente extendidas y realizamos un aleteo vertical subiendo una pierna y bajando otra a un ritmo elevado y con un rango corto de movimiento, para trabajar sobre todo, parte inferior del abdomen.