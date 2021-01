El vídeo más cómico y sensual de Salma Hayek en Instagram

La actriz mexicana ha demostrado en un vídeo que ella, "al igual que sus perros", también sabe cómo sacudirse el agua. La publicación tiene más de un millón de reproducciones.

Woman.es

Con casi 17 millones de seguidores en Instagram, la actriz mexicana Salma Hayek ha decidió mostrarse tal y como es. Sus publicaciones siempre relajadas y cercanas la han convertido en una de nuestras preferidas de las redes, porque se ha propuesto reivindicar que las mujeres con más de 50 años pueden seguir siendo sexys, divertidas, sensuales y con canas.

- Salma Hayek contesta a los que la 'acusan' de usar botox

- Salma Hayek ha enseñado sus canas con total naturalidad en Instagram

Así a golpe de naturalidad Salma ha logrado estar en constante comunicación con sus fans de todo el mundo y hace unas horas que compartió un vídeo en el que aparece “bailando” y pasando un momento muy agradable y ya tiene más de un millón de reproducciones.

En la publicación se aprecia a la veracruzana con el pelo y la ropa mojada, y sacudiéndose para retirar el exceso de agua. De hecho ella mis ha escrito en tono de burla: “he aprendido mucho de mis perros”.

Aunque se trata de un post de humor, sus fans no tardaron en reaccionar a la belleza de Salma pues la blusa negra que lleva cuenta con un escote pronunciado. " I’ve learned so much from my dogs. He aprendido mucho de mis perros #dog #perro”, dice el sencillo y divertido texto que eligió Hayek para acompañar al videoclip.

En tan solo un par de horas el vídeo ha superado las barrera del millón de reproducciones y tiene más de 4.000 comentarios entre los que sus fan aseguran quedar "hipnotizados". Sin duda, la actriz es una de las celebridades preferidas de Instagram.