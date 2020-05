Salma Hayek ha enseñado sus canas con total naturalidad en Instagram

¿Por qué avergonzarnos por ellas?

Mucho hablamos de Jennifer Lopez y su belleza escultural pasados los cincuenta, pero si se trata de enarbolar la belleza natural, hay que girar un poquito la vista hacia otra celebrity de la misma quinta de la neoyorkina: Salma Hayek.

Pasan los años por ella, evidentemente, pero la que no pasa de largo es su imponente belleza, de la que hace gala -no es para menos- a menudo en su perfil de Instagram. Y no, no lo hace siempre con atrezzo tipo maquillaje o filtros, que no tienen nada de malo por otra parte. También lo hace mostrándose tal y como es, 100& natural, orgullosa hasta de sus canas, como ha demostrado en una de las últimas imágenes que ha compartido con sus seguidores.

"Siéntete orgullosa de tus raíces", ha escrito en la leyenda que acompaña al selfie en el que muestra que hay cosas de la edad que son comunes para todas, da igual lo famosa o guapa que seas. Y no hay nada que embellezca un cabello vetusto que dar protagonismo a las canas.

Afortunadamente, cada vez son más las mujeres que, como ya hacen la mayoría de hombres, las lucen sin ningún tipo de vergüenza, porque realmente lo contrario es absurdo. Es más, aportan una personalidad enorme a la imagen del rostro. Ahí están los ejemplos de mujeres como Alexandra Grant, la artista estadounidense que es pareja de Keanu Reeves, o la mítica actriz británica Judie Dench, que acaba de ser la mujer de más edad en ser portada de Vogue UK con sus canas como estandarte de su imagen.

Una cosa es que no te gusten y otra muy distinta avergonzarte de ellas. Y guiños como el de Salma Hayek ayudan a reforzar esta idea tan nefasta que desgraciadamente ha estado arraigada durante mucho tiempo en la sociedad de asociar las canas con ir desaliñada.