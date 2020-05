Con el pelo mojado y sin maquillaje: Salma Hayek vuelve a presumir de belleza natural

¡Guapísima!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Salma Hayek se ha convertido durante esta cuarentena en todo un ejemplo de que no hace falta estar perfecta dentro de casa. Ya bastante tenemos con el confinamiento para estar con la presión de ser las más guapas. Así pues, que cada una decida cuánto tiempo quiere dedicarse a sí misma. Pero vaya, que si no te has maquillado ni hecho una sentadilla en todo el confinamiento tienes todo nuestro respeto. Porque lo importante es sentirse a gusto con nosotras mismas ya sea con canas, sin canas o con un par de kilos de más.

Dicho esto (creemos que es muy importante que sepas que eres perfecta y que no tienes que cumplir con ningún canon de belleza), queremos hablar hoy de Salma Hayek. La actriz mexicana ha demostrado durante el confinamiento que tan pronto le gusta estar por casa sin arreglarse como luce sus mejores galas. Sí, amigas, la 'bipolaridad' estilística se ha llevado y mucho esta cuarentena. Pero es que esta situación es como vivir en una montaña rusa y tenemos que aprender a escucharnos y darnos lo que necesitamos en cada momento.

Y lo que necesitaba Salma era darse un chapuzón y demostrarnos que no siempre tenemos que salir del agua cual Ariel en 'La Sirenita'.

La intérprete que reside a caballo entre París y Los Ángeles ha deleitado a sus fans con su belleza natural tras disfrutar de un chapuzón en la piscina. Y no puede estar más guapa, las cosas como son.

¿Su secreto? Suponemos que el de intentar mantener una alimentación sana y equilibrada, hacer un poco de deporte y evitar el tabaco y el alcohol. Porque, amigas, no existen dietas milagrosas ni rutinas de ejercicios secretas, lo que sí existe es intentar cuidarse un poquito y enseguida notaréis los resultados. Pero lo dicho, sin presión alguna.