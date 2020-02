La fabulosa respuesta de Salma Hayek a los que la 'acusan' de usar botox

Grande, Salma.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Tiene 53 años y una carrera profesional llena de éxitos. Sin embargo, Salma Hayek tiene que lidiar a diario con los comentarios que surgen acerca de su aspecto físico. Acostumbrada desde que se iniciara en el mundo de la interpretación a enfrentarse a la tiranía de Hollywood respecto a los cánones de belleza femenina, ahora 'gracias' a las nuevas tecnologías, otro frente se ha abierto.

Sí, nos referimos a Instagram. La red social más 'celebrity' de todas es el mejor escenario para que los intérpretes 'hollywoodienses' nos pongan al tanto de sus nuevos proyectos y de los cambios en su vida personal, pero también es el peor en cuanto a comentarios negativos. El anonimato que confiere a algunos de sus usuarios les da carta blanca para, en ocasiones, atacar a los famosos.

Sin embargo, Salma Hayek no está dispuesta a quedarse callada ante este acoso digital y por eso no ha dudado en contestar de manera muy educada y divertida a un 'follower' que la 'acusó' de utilizar "demasiado botox". Todo sucedió cuando la actriz subió esta imagen a su cuenta de Instagram donde la siguen más de 14 millones de personas.

Fue entonces cuando un seguidor le hizo el siguiente comentario: "Demasiado botox. No lo necesitas, Salma". Ni corta ni perezosa (y nosotras que nos alegramos), Salma Hayek le contestó con un estupendo "no llevo botox, pero gracias por el consejo porque he estado pensando que quizá ha llegado el momento de hacerlo".

Claro que sí, Salma. Una contestación que enseguida causó furor entre el resto de sus seguidores por su sentido del humor y porque, seamos sinceros, cada uno puede hacer lo que se le antoje con su cuerpo, que para eso es suyo. Resumiendo, nos declaramos fans de Salma Hayek.