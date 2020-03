El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo en un tuit que su país no pagará la seguridad de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que se han instalado recientemente en Los Ángeles. "Soy un gran admirador de la Reina y del Reino Unido. Se informó de que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino Unido residirían permanentemente en Canadá. Ahora han dejado Canadá para venir a EE.UU., sin embargo, EE.UU. no pagará su protección de seguridad. ¡Ellos la tendrán que pagar!", escribió en su cuenta de Twitter.

Desde que la semana pasada varios medios estadounidenses y británicos revelaran que la pareja había cambiado su residencia en Canadá para instalarse en Los Ángeles, muchas han sido las tesis sobre esta decisión. Unos aseguran que es para que Meghan esté más cerca de su madre, otros que porque quiere retomar su carrera como actriz. Y de acuerdo con una exclusiva publicada por la revista 'People' y el diario 'The Sun', se mudaron al sur de California antes de lo previsto por la crisis del coronavirus, para así evitar que el cierre de fronteras afectara su vida laboral en EE UU.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!