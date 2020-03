Ya sabemos a qué proyecto Disney prestará su voz Meghan Markle

¡Por fin!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue el 8 de enero cuando Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que daban un paso atrás en sus funciones como miembros 'senior' de la familia real británica. Desde entonces, mucho se habló de qué manera gestionarían financieramente su estilo de vida dado que renunciaban también a seguir recibiendo fondos del Estado.

Aunque el príncipe Harry ya ha comenzado a ofrecer alguna que otra ponencia/charla por las que se aseguran que podría haberse embolsado, por cada una, entre unos 500.000 y 1 millón de euros, lo cierto es que todas las miradas estaban puestas en Meghan Markle y en si volvería a retomar su carrera como actriz.

La respuesta la conocimos el pasado 11 de enero cuando el periódico 'The Times of London' desvelaba que la duquesa de Sussex había firmado un contrato con Disney para prestar su voz en alguno de sus proyectos. Una noticia que fascinó a sus fans pero de la que no se tenían más datos, hasta ahora.

El portal de noticias 'Just Jared' ha confirmado el proyecto para el que Meghan Markle ha prestado su voz, justo unos minutos antes de que el perfil de Disney+ en Instagram hiciese oficial la noticia. La duquesa de Sussex es la narradora del documental 'Elephant.

Este documental, que sigue el extraordinario viaje de una familia de elefantes a través de África, está narrado por "Meghan, la duquesa de Sussex", como la propia factoría de sueños se encarga de hacer notar en su cartel Un estreno que podrá verse en Disney+ a partir del 3 de abril y que se lanzará mano a mano con otro documental llamado, Dolphin Reef, a quien ha prestado su voz la actriz Natalie Portman.