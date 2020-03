En septiembre de 2018 la duquesa de Sussex participó en una recopilación de recetas de cocina y estaría pensando en sacar otro título y además relanzar su blog 'The Tig'.

La pasión por la cocina de Meghan Markle es de sobra conocida. Antes de convertirse en duquesa de Sussex ella misma compartía sus creaciones culinarias en su blog 'The Tig', portal que tuvo que cerrar cuando se casó con el príncipe Harry y se convirtió en miembro de la realeza británica. Sin embargo, la exactriz buscó una forma de canalizar su gusto por el buen comer y en septiembre de 2018 se unió a la solidaria Hubb Community Kitchen. El resultado fue un libro de recetas titulado 'Together: Our Community Kitchen', una publicación que recoge 50 recetas de las mujeres que sufrieron el incendio de la Torre Grenfell en junio de 2017 y que ser vieron obligadas a abandonar su casa. El dinero recaudado por la venta del recetario fue íntegramente para las mujeres de la comunidad. Ahora, que está a un día de que ocurra el famoso 'Megxit', la duquesa podría querer volver a compartir su recetas con el público y además rescatar su tan querido blog.

Según la revista Us Weekly, Meghan estaría muy interesada en volver a escribir un libro de cocina y relanzar su blog de moda y estilo de vida, The Tig. Según las fuentes entrevistadas por la publicación, Meghan está haciendo un listado de cosas que quiere retomar y hacer ahora que tiene mayor libertad y ya no se ve obligada a cumplir con los deberes reales.

Los rumores sobre su nueva faceta como escritora llegan días después de su repentino traslado de Canadá a Los Ángeles, mudanza que ocurrió poco antes de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decretaran el cierre de fronteras. Algunos tabloides británicos aseguran que los duques siempre quisieron vivir en EE UU y que simplemente aceleraron su plan debido a la crisis por el coronavirus. Se dice que Los Ángeles fue la ciudad elegida porque Meghan tiene muchos amigos y porque además puede contar con el apoyo de su madre y, porque además, es allí, en la meca del cine, donde podrá recuperar su profesión como actriz.

Y es que poco a poco ha ido recuperando terreno. Hace unas semanas Disney confirmó que Meghan Markle ha prestado su voz para un documental ecológico llamado 'Elefantes'. Así dan la bienvenida los duques de Sussex a su nueva vida fuera de la Casa Real -etapa que comienza el 1 de abril- en Los Ángeles, con un debut en Disney y con vistas a un nuevo libro.