Sophia Richie y Scott Disick vuelven a salir

Así lo han confirmado diversos medios norteamericanos.

Aunque la vida del clan Kardashian Jenner ya tiene su reality, la propia realidad de las historias que suceden alrededor de la vida de las famosas hermanas supera cualquier producción televisiva, incluso la suya propia. El último capítulo de crónica social tiene que ver con Kourtney Kardashian, aunque de forma indirecta. El motivo, que pese a que se había rumoreado en Estados Unidos con un posible regreso con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, parece que este finalmente se ha dado una nueva oportunidad con su última pareja estable, la modelo Sofía Richie. Así lo han confirmado medios como US Weekly.

La pareja fue vista de nuevo junta el pasado 4 de julio en Malibú, día festivo en el país de las barras y las estrellas, y ese mismo fin de semana Richie publicó una fotografía en la que aparecía en casa de Disick. Desde entonces, los rumores no hicieron más que avivarse y ahora ya se da por hecho en la prensa norteamericana que han retomado su relación, la cual se rompió poco después de que él ingresara en un centro de rehabilitación el pasado mes de mayo.

¿Y qué tiene que ver Kourtney Kardashian en todo esto más allá de ser la ex de Disick? Pues algo sí tiene que ver porque no parece casualidad que horas después de que Richie publicara la mencionada imagen en casa del padre de sus hijos compartió un stories en Instagram en el que respondía con un sugerente "hmmmmm" a la pregunta "¿Por qué inventamos excusas para el mal comportamiento en las relaciones?".

En fin, no es mucho, pero viniendo de una Kardashian no parece que sea casualidad la secuencia de los acontecimientos de ese fin de semana. Sobre todo teniendo en cuenta que se había publicado y dicho mucho acerca de cómo la mayor de las Kardashian no se lo había puesto fácil a Richie, que apenas tiene 21 años. Incluso se publicó en Estados Unidos, en medios como el mencionado US Weekly, después de la ruptura de Disick y Richie, que este todavía sentiría algo por Kourtney.

Sea como fuere, la única realidad a día de hoy -nunca se sabe en el futuro con las Kardashian y todos los actores que vuelan alrededor de ellas- es que el ex de Kourtney ha vuelto con la joven modelo apenas dos meses después de terminar su relación. Estaremos atentas a próximos capítulos. Mientras esperamos con ansia alguna reacción a la noticia de Kourtney en las redes, por lo menos le seguimos leyendo los consejos de belleza y estilo de vida en su página web...