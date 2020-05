Scott Disick ingresa en un centro de rehabilitación (pero no es por el motivo que todos creen)

La salud es lo primero.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

De sobra son conocidos los problemas con la bebida que Scott Disick tuvo ya hace varios años y que llevaron a que su relación amorosa con Kourtney Kardashian se acabara. Sin embargo, ambos han trabajado muy duro (e incluso fueron a terapia de pareja) para ser unos padres ejemplares a la hora de cuidar de sus tres hijos, Mason, Penelope y Reign.

"No ha sido fácil. Hemos tenido que superar muchos obstáculos, pero hemos llegado a un punto en el que nos respetamos y nos queremos como amigos. Fue difícil, pero estamos orgullosos de poder decir que somos los mejores padres por separado que podríamos ser", aseguraba Scott en uno de los capítulos del reality familiar 'Keeping Up With the Kardashians".

Con una relación más que estable con Sofia Richie, el mundo parecía de nuevo sonreír a Scott tras atravesar un duro momento en octubre de 2013. Dicho mes, su madre, Bonnie, fallecía a los 63 años de edad y solo tres meses más tarde lo hacía su padre, Jeffrey. Aunque en aquel momento se publicó la noticia, lo cierto es que poco más se habló de cómo habían afectado al empresario estas dolorosas perdidas.

Pues bien, ahora, siete años más tarde, Scott ha decido ingresar en un centro de rehabilitación en Colorado para lidiar con el vacío emocional que dejó el fallecimiento de sus padres. "Es un esfuerzo por superar y lidiar el sufrimiento que esto le ocasionó, mi cliente ha buscado ayuda profesional", ha dicho su abogado después de que el Daily Mail filtrase una imagen del exmarido de Kourtney Kardashian dentro de la clínica de rehabilitación.

Horas más tarde de que saltara la noticia, Kourtney Kardashian subía a Instagram esta reflexión: "Quiérete a ti primero, persigue tus sueños, comete errores y aprende de ellos, cree en el plan que Dios tiene para ti. Eres más hermosa de lo que nunca sabrás, ah, y también lista. No hay nada en este mundo que sea como tú. Eres amada. Cosas que le digo a mi hija".

Todo parece indiciar que Scott habría salido ya del centro de rehabilitación tras haber pasado una semana allí y estaría ahora descansando en su casa de Malibú junto a Sofia Richie.