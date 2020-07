¿Te estás aplicando bien la crema solar? Estos son los errores que siempre cometemos, según Kourtney Kardashian

La empresaria aconseja al respecto a través de su página web de lifestyle.

Woman.es

En cuestiones de belleza y fitness siempre hay que tener un ojo puesto en publicaciones como Poosh, la página web oficial de Kourtney Kardashian sobre lifestyle. Por ella se pasa habitualmente para dejar todo tipo de consejos relacionados con este campo tan amplio, como hace algunas semanas confesó cuál era su rutina de entrenamiento favorita para trabajar, entre otros músculos, los glúteos, seña de identidad de buena parte del clan Kardashian-Jenner.

En esta ocasión, la empresaria ha querido compartir su experiencia y conocimiento en materia de cosmética. En concreto, sobre cómo aplicar bien la crema solar, una acción casi rutinaria en verano que todas deberíamos hacer con responsabilidad. Sin embargo, se siguen cometiendo muchísimos errores a la hora de protegerse del sol, y no será porque las instituciones sanitarias, los especialistas médicos en dermatología y los testimonios expertos y muy influyentes como el de la website de la mayor de las Kardashian no intentan divulgar consejos para hacerlo de forma correcta.

Poosh cita a Sophia Hutchins, CEO de Lumasol, sello que produce protectores solares antienvejecimiento que se pueden aplicar incluso después de la capa de maquillaje, como la voz autorizada que ha compartido con Kourtney Kardashian y su equipo sus 'tips' para aplicar la crema solar. Son seis los consejos que Poosh, a través de la voz de Hutchins, recomienda al respecto, todos ellos errores que se pueden cometer incluso cuando sí se ha escogido el producto adecuado, tanto por la calidad del mismo como por su factor de protección.

Los seis consejos son: aplicarlo a diario y con frecuencia si te vas a exponer al sol -"cada dos o tres horas, y más a menudo si planeas participar en actividades de alta intensdad", dice el texto-; cubrir bien con la crema tanto los labios como la parte de los ojos; no olvidarte del escote si quieres evitar la aparición de "arrugas y manchas oscuras con el tiempo"; poner crema también en la parte superior de las manos; tener en cuenta que al conducir en muchos trayectos también hay exposición directa al sol; y no creer en esos productos que aseguran ser resistentes al agua. "Cuando sé que voy a sudar mucho o planeo nadar, me aseguro de volver a aplicar mi protector solar con más frecuencia", sentencia Hutchins en el post publicado por Poosh.

A buen seguro, aunque creías que te dabas muy bien el protector solar, acabas de darte cuenta leyendo los consejos de Kourtney Kardashian que todavía puedes mejorar el proceso, especialmente en esas situaciones o zonas del cuerpo que pasas por alto sin darte cuenta.