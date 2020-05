En lo bueno y en lo malo: así es como Sofia Richie y Scott Disick están trabajando en su relación

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hace un par de días saltaba la noticia: Sofia Richie y Scott Disick podrían estar atravesando un duro momento en su relación. Y no, no lo decimos nosotras, lo dice el portal de noticias TMZ (la Biblia del cotilleo en Estados Unidos). "Sofia Richie está saliendo con un nuevo tipo día tras día", aseguraba un amigo cercano a la joven quien aseguraba que la modelo estaba quedando con un misterioso hombre por la zona de Malibú.

Una noticia que saltaba días después de que Scott ingresara en un centro de rehabilitación para superar la muerte de sus padres. Y es que su madre, su madre, Bonnie, fallecía a los 63 años de edad en octubre de 2013 y solo tres meses más tarde lo hacía su padre, Jeffrey. Un duro golpe del que el joven nunca llegó a recuperarse.

Sin embargo, el que fuese prometido de Kourtney Kardashian durante muchísimos años, lo abandonaba un día más tarde al haberse filtrado una imagen de él en dicho centro de rehabilitación. Desde entonces, a Scott y a Sofia no se les ha vuelto a ver juntos. ¿Qué está pasando?

Ahora ha sido el portal de noticias E! News el que ha desvelado por qué estamos viendo a Sofia saliendo con otra gente (pero en plan amistad): "Ella ha estado dándole a Scott el espacio que necesita para que piense cuál va a ser su siguiente paso, pero eso no significa que no estén juntos ni que ella no esté a su lado. La misma fuente asegura que durante estos tres años su relación ha tenido varias idas y venidas que siempre han trabajado para superarlas.

"Scott ha preferido quedarse en casa últimamente y es Sofia la que sí que ha querido salir para darle un poco de espacio. A ella le duele ver a su pareja en un momento tan vulnerable, pero sabe que lo superarán. Sin embargo, siente que es bueno que ahora pasen tiempo separados", asegura.

Así pues, esta decisión es un ejemplo de cómo respetar los espacios y los tiempos de la otra persona es clave cuando una relación sentimental está atravesando un bache.