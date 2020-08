La artista ha emulado a Jennifer López en su última publicación de Instagram.

Woman.es

Que sepamos no han dado en televisión este fin de semana 'Pretty Woman' ni en España ni Estados Unidos, aunque no es muy difícil poder verla a la carta actualmente. Y no sabemos si eso es lo que han escogido como plan de relax Jennifer Lopez a otro lado del charco y Chenoa a este, pero ambas han "homenajeado" a Julia Roberts, Vivian en la icónica cinta, con sendos looks al natural que han incendiado Instagram.

Primero fue la diva del Bronx la que se mostró, una vez más, tal y como está a sus recién cumplidos 51 años, al posar en albornoz y pelos alborotados, un look de recién levantada que ya quisiéramos muchas para nosotras.

Apenas unas horas después ha sido la cantante de origen argentino la que se ha marcado un selfie todavía más sensual, con toalla alrededor de su envidiable figura, más fit que nunca, y otra toalla alrededor de la cabeza.

"Relax...", ha escrito la miembro del jurado de 'Tu cara me suena' junto a la imagen, que parece una continuación de otra fotografía en la misma línea que publicó hace menos de una semana después de otra ducha casera.

En aquella ocasión la compartió en color y dejando sus curvas a la vista, y en esta ha preferido ponerle un filtro en blanco y negro y acortar el tiro de cámara.

El resultado es el mismo: está espectacular, ella lo sabe, y hace bien en presumir de tipazo cuando acaba de celebrar su cumpleaños en su mejor momento.

El look de Chenoa para la gala Global Gift Ver 5 fotos