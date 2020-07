Chenoa luce cuerpazo en Mallorca y hasta sus "metatarsos son perfectos", observan sus seguidores

La cantante muestra los resultados del entrenamiento al que se sometió durante el confinamiento.

Chenoa está pletórica. La cantante ha comenzado sus vacaciones en Mallorca, la isla donde vivió con su familia desde los 8 años y a la que vuelve siempre que puede. Y, para celebrarlo, ha compartido con sus seguidores un selfie de cuerpo entero en la que se la ve más 'fit' que nunca, exhibiendo las abdominales de infarto de las que ya había presumido el pasado mes de junio, cuando sopló 45 velas, y que son fruto del entrenamiento al que se ha sometido durante los últimos meses y del que ha dejado constancia en las redes.

Ataviada con bikini, crop top 'stapless' en color coral y sombrero de paja, Chenoa no solo luce un perfecto 'six pack' en la fotografía. "Hasta los metatarsos están perfectos! Imposible no fijarse", comenta, con gracia, una fan.

Unos días antes, Chenoa nos proponía no solo tomarnos unas vacaciones (cuando pudiéramos), sino un descanso de "nuestra propia vida": "Observémosla desde lejos. Veamos si nos gusta. Arreglémosla si no es así. Decidamos", escribía.

Sin duda, estos meses de confinamiento han servido a la artista tanto para reflexionar como para cambiar sus rutinas, ponerse las pilas y llevar una vida más sana y activa.

"Ya empiezo a notar el deporte y estoy muy contenta", nos contaba en abril, mientras revelaba que su cambio físico, más que a una dieta alimenticia (algo difícil porque le gusta comer "todo lo que engorda") se debía, principalmente, el ejercicio.

"Combina cardio y fuerza. Y si no hay ganas, 30 minutos de lo que sea", explicaba mientras se la veía utilizando mancuernas o realizando planchas, siempre con una sonrisa.

Más tarde aclaraba que la serie de ejercicios que realizaba pertenecían al 'método Tábata'. "Me funciona. Es duro y hay que ser constante".

El sistema tábata comenzó arrasar en el mundo del fitness hace unos cuatro años. Consiste en un entrenamiento 'quemagrasas' que, incluso dedicándole pocos minutos al día, promete ser efectivo. Alterna 20 segundo de un ejercicio y 10 segundos de descanso.

Actualmente, son muchos los ejercicios inspirados en ese sistema que triunfan y son eficaces. Hace poco, Patry Jordá nos enseñaba cómo conseguir brazos bien tonificados dedicándoles tan solo dos minutos diarios. ¡Y funciona!