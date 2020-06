Chenoa ha celebrado su cumpleaños y este es el ejercicio con el que presume abdominales a sus 45 años

¡Menudo six pack!

45 años no son excusa hoy en día para no estar en forma. Que se lo digan a Jennifer Lopez, Salma Hayek, Halle Berry, Jennifer Aniston y compañía, que hace tiempo que los dejaron atrás y todas, como muchas otras mujeres que no son celebrities, lucen espectaculares gracias a seguir hábitos de vida saludables. En ello está desde hace tiempo Chenoa, que aprovechó el parón obligatorio del confinamiento para meter una marcha más en su preparación física. Los resultados, a la vista están en su envidiable 'six pack'.

Pero ese abdomen no se consigue en dos días. Hace falta ser constante con el entrenamiento, entre otras cosas. Parece que este paso fundamental para mantenerse así de bien lo está consiguiendo mantener en el tiempo la cantante de origen argentino, que hace unos días compartió otra imagen en casa mientras entrenaba.

Como ella misma reconoce en la leyenda de la foto, "la plancha no es perfecta, estoy en ello", pero ya quisiéramos muchas poder hacer dicho ejercicio, excelente para trabajar toda la zona central de la musculatura corporal, el famoso 'core', con la técnica que ella muestra en la imagen.

No es casualidad que la cuenta de Instagram de la artista sea una de las que más buen rollo destila desde hace ya muchos meses. Los beneficios del deporte no se palpan solo a nivel físico, sino también en lo mental, y en Chenoa parece que todos los astros necesarios para vivir una de esas etapas dulces en la vida están alineados.

Ni siquiera el aplazamiento de su boda con Miguel Sánchez Encinas le quita esa sonrisa preciosa que ha vuelto a compartir con sus más de 800 000 seguidores en la red social en un boomerang en el que aparece soplando las velas, vestidazo incluido.

¡Muchas felicidades, Chenoa!