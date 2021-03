La duquesa de Cambridge ha atendido sus compromisos por el Día de la Mujer.

Cristina Delfín

Horas después de que se emitiera la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey que ha levantado un auténtico huracán mediático y en la que la duquesa de Sussex denunciaba, entre otras cosas, actitudes racistas en la Casa Real, la falta de apoyo de la institución cuando ella atravesaba sus momentos más bajos ("No quería seguir viviendo") y diferencias con Kate Middleton ("Ella me hizo llorar, no al revés"), la duquesa de Cambridge ha protagonizado la primera aparición pública por parte de un miembro de la Familia Real.

El acto era una conversación virtual con motivo del Día de la Mujer en la que Kate ha hablado con Jasmine Harrison, la británica que el pasado mes de febrero logró alzarse como la mujer más joven en atravesar el Atlántico a remo en solitario (lo hizo en 70 días, 3 horas y 48 minutos).

Quien esperara encontrar algún gesto que delatara inquietud en la duquesa de Cambridge tras las explosivas declaraciones de su concuñada, se habrá sentido decepcionado ya que, para empezar, la entrevista, que ha sido difundida en el canal de YouTube de la Casa Real este 8 de marzo, había sido grabada la semana anterior, como especificaba el texto que lo acompañaba.

En las imágenes, Kate aparece impecable, como acostumbra, con una preciosa blusa rosa estampada con motivos blancos y lazo al cuello que inspira romanticismo y calma, y que vimos en la web de Boden, donde ya está agotada aunque ha habilitado una lista de espera (su precio era de 98 euros). Y que queda genial con vaqueros y mocasines nude, como hemos podido ver en una de las propuestas de la marca.

La duquesa de Cambridge la ha combinado con el pelo semirrecogido, pendientes dorados y maquillaje perfecto en tonos rosados a juego con la celebración del día.

"Creo que eres una gran inspiración para muchas jóvenes", ha dicho Kate Middleton a su entrevistada, antes de introducir en la conversación el factor de la salud mental, un tema en el que está muy involucrada a través del proyecto 'Heads Together' que lucha contra el estigma que lo rodea.

La duquesa ha subrayado que una actitud mental positiva es fundamental para emprender una aventura de esta magnitud, y ha preguntado a Jasmine Harrison si creía que su hazaña cambiaría la percepción de lo que pueden conseguir las mujeres jóvenes.

"Lo que me gustaría es cambiar la perspectiva masculina sobre las mujeres para que no se trate solo de que las mujeres crean que pueden hacer algo, sino que de verdad pueden hacerlo. En cierto modo, ya lo sabemos. Es lo que ven los demás y la imagen de nosotras", afirmó Jasmine.

El Día de la Mujer nos ha dejado testimonios llenos de interés y datos para acuñar. Por ejemplo, las palabras de Carmen Valls Llobet, autora del libro 'Mujeres invisibles para la medicina', que explica por qué necesitamos una medicina con perspectiva de género, o las de Jennifer A. Doudna, Premio Nobel de Química. "A estas alturas no debería sorprendernos que dos mujeres lideren un proyecto científico de Nobel, pero aún ocurre", nos confesaba.