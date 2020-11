La polémica fiesta multitudinaria de Kendall Jenner para celebrar sus 25 años

Kendall Jenner, hermana menor de Kim Kardashian y una de las modelos mejor pagadas del mundo, cumple este 3 de noviembre 25 años y para festejarlo organizó una fiesta de disfraces por todo lo grande y con ello puso la polémica en bandeja. Las imágenes de ella y sus casi 100 invitados sin mascarilla y sin distancia de seguridad causaron enfado en las redes sociales.

La top ya había contemplado los posibles reproches así que antes de entrar en la fiesta colgó un cartel que advertía: "Haz todas las fotos que quieras pero, por favor, no las publiques en ninguna red social". Sin embargo, parece que sus invitados no le hicieron caso y pronto las fotos de la fiesta empezaron a circular por las redes sociales.

Tal y como ocurrió con el viaje de cumpleaños de su hermana Kim, Kendall organizó un festejo como si el coronavirus fuera cosa del pasado y decidió montar una fiesta en la que todos los invitados posaron sin mascarillas ni guardaron las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias. Según la prensa, antes de acceder a la azotea de hotel, se realizaron tests rápidos para comprobar que los asistentes no tenían la Covid-19.

Como pudimos ver su propia cuenta de Instagram Kendalla Jenner se disfrazó de Pamela Anderson en 'Barb Wire', fue justamente en algunas de estas imágenes en las que el público criticó la falta de sensibilidad de Jenner: "¿Qué pasa que estos tienen la cura del Covid 19 y se les ha olvidado decírnoslo?", "los ricos son inmunes", o "Dios mío, distancia social, ¿te suena de algo?". El aluvión de comentarios fue tal que se vio obligada a bloquear la opción de comentar en algunas de sus publicaciones.

Entre los asistentes a la fiesta estuvieron Justin Bieber, The Weeknd, Jaden Smith, Hailey Baldwin, Kanye West, Kim Kardashian, Scott Disick, Kylie Jenner, Travis Scott, Paris Hilton, Justine Skye, Quavo, Winnie Harlow, Saweetie, entre otros.

no but kendall jenner really threw a big ass party with all those celebrities without masks in the middle of a pandemic with a “no social media” rule so people wouldn’t find out about it.... pic.twitter.com/RcRSUEBQ5o