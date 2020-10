Las chaquetas se llevan 'oversize' y Kendall Jenner lo confirma

Toma nota.

Kendall Jenner es, seguramente, la hermana 'Kardashian' más discreta de todas. Y sí, nos referimos tanto a su vida personal como a su vida pública. Aunque la modelo participa en el reality show de su familia, 'Keping Up With The Kardashians', lo cierto es que ella siempre ha preferido mantener su vida privada, privada. Así pues, poco sabemos de quién ocupa su corazón o de cuáles son sus planes de futuro, pero lo que sí sabemos es que sigue siendo una de las 'fashionistas' más influyentes de su generación.

Kendall ha deslumbrado durante una cena con su padre, Caitlyn Jenner, en el famoso restaurante japonés Nobu (en Malibú, California) y lo ha hecho rematando su estilismo con una chaqueta 'oversized' de Mango que es todo un básico de armario. En color crudo, esta pieza es el remate ideal para el look de pantalón y top de Kendall.

Se trata de un diseño en tejido de lana con cuello de solapa, costura del hombro caída, manga larga, botonadura central, forro interior y botones efecto carey. Lo mejor de todo es que puedes hacerte con ella vía online y su precio es de 79,99 euros.

Así pues Kendall vuelve a dejarnos claro que su estilo casual, pero siempre elegante, se forma con prendas que no son necesariamente difíciles de encontrar. Porque ese es el problema al que nos enfrentamos muchas veces, queriendo 'imitar' looks que son imposibles de encontrar o recrear. Kendall sabe que su estilo es muy valorado por sus seguidores y por eso recurre a un equilibrio entre prendas 'deluxe' y 'low cost'. La clave, sin lugar a dudas, de unos estilismos que causan furor a nivel internacional.