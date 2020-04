Meryl Streep cantando y bebiendo con sus amigas por videollamada nos representa esta cuarentena

Meryl Streep ha celebrado una divertidísima sesión de karaoke junto a Christine Baranski y Audra McDonald en homenaje al compositor Stephen Sondheim ¡y las redes alucinan!

Woman.es

En bata, sin maquillaje y con una copa en la mano; Meryl Streep cantando por videollamada con sus amigas representa todo lo que le pedimos a esta cuarentena.

Como tú y como yo, las divas de Hollywood también planean quedadas 'online' para ponerse al día durante el confinamiento; pero, sin duda, la que ha protagonizado este fin de semana Meryl Streep junto a Christine Baranski (su compañera de reparto en 'Mamma Mia') y Audra McDonald ('The good fight', 'La Bella y la bestia'...) se lleva el premio a la más divertida de las últimas semanas.

- ¿Sabes en quién se inspiró realmente Meryl Streep para 'El Diablo se viste de Prada'? ¡Ni te lo imaginas!

- Grace Gummer, la hija de Meryl Streep, se divorcia tras 42 días de matrimonio

Vestidas con batas o albornoces de color blanco y sin señales de haber pasado por maquillaje y peluquería (con los trucos para salir guapa en las videollamadas, tú tampoco necesitarás nada de eso), las actrices se han plantado frente a la cámara para presentar su espontánea versión de 'The ladies who lunch', una de las canciones del exitoso musical de Broadway 'Company'.

Durante la actuación, la intérprete de 'El diablo viste de Prada' se prepara un cóctel y bebe a morro de una botella de whisky, mientras que sus compañeras descorchan una botella de vino o se sirven una copa para hacer un brindis a través de la pantalla. ¡Pura fantasía!

Sus fans de las redes han aplaudido esta iniciativa, que forma parte del evento 'Take me to the world: a Sondheim 90th birthday celebration', creado como tributo al autor de musicales Stephen Sondheim. Antes de la pandemia, estaba previsto que la obra 'Company' volviese a estrenarse en Broadway el 22 de marzo, día del 90 cumpleaños del compositor, pero la crisis del coronavirius ha obligado a cancelarlo, motivo por el que ahora numerosos artistas se han unido desde sus casas para homenajearle.

¿Se os ocurre un regalo mejor? Desde luego, esta sí que es una forma original de celebrar un cumpleaños en plena cuarentena. ¡Tomamos nota!