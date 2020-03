Cuarentena por coronavirus: trucos de maquillaje y cómo salir bien en la pantalla de tus videoconferencias de trabajo en casa

Teletrabajo y videoconferencias en un momento de cuarentena por coronavirus. ¿Qué hago con mi pelo? ¿Cómo me maquillo? Todas las dudas resultas aquí.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Ahora más que nunca, con la crisis sanitaria por COVID19 que vivimos, el teletrabajo se ha convertido en una realidad para la mayoría del mundo. Estamos en un momento de crecimiento tecnológico increíble y muchos predecían que este momento no tardaría en llegar. Lo que no nos imaginábamos es que sería una pandemia la que nos obligaría a ejercer desde casa.

Sea como fuere, no hay lugar para la histeria o el pánico. Si cumplimos las normas todo saldrá bien y, de momento, recurrimos a videoconferencias para seguir haciendo nuestro trabajo.

Durante la cuarentena no salimos de casa y a lo mejor a causa de ello descuidamos nuestro aspecto. ERROR. Todas tenemos comprobado que cuidar nuestro aspecto nos hace (además de distraernos en un momento como este) sentirnos mejor con nosotras mismas. Tener el pelo recién limpio, el rostro desmaquillado y las uñas cuidadas son solo algunas cosas que ayudan a la mente a estar tranquila.

Por eso, estos trucos de maquillaje y presencia para conferencias y teletrabajo desde casa son más que útiles en estos días. ¡Vamos allá!

1. LIMPIAR EL ROSTRO.

Es fundamental si queremos dar un aspecto limpio y aseado, además de tener un pelo lavado, cuidar nuestra limpieza facial. Un rostro limpio y sin brillos ya es casi todo lo que necesitas para quedar bien en la pantalla.

2. RECOGE LA MELENA EN UN MOÑO.

Despejar la cara de mechones del cabello da una impresión más profesional y cuidada. Obviamente estamos trabajando desde casa y no tiene sentido llevar un recogido elaborado. Pero este tutorial de la influencer @sarahangius es perfecto porque está a camino de ser un recogido bonito pero para estar en casa.

3. MAQUILLAJE

Natural y de efecto 'no make up' son las claves para un aspecto de buena cara pero sin resultar un look demasiado cargado para estar en casa.

Una BBCream en lugar de una base de maquillaje nos dará la cobertura necesaria para unificar nuestra piel sin resultar demasiado cargada.

Toque de corrector para iluminar la mirada. Necesario para las malas jugadas de iluminación que nos puede proporcionar las videoconferencias.

Ligeros trazos de un delineador marrón en la linea superior de las pestañas. Un paso que nos ayuda a enmarcar la mirada de forma natural.

Un poco de máscara de pestañas es perfecto para acabar de despertar la mirada. Para seguir el efecto 'no make up' que queremos conseguir, aplícala solo en la punta de las pestañas (no desde la raíz).

El colorete será nuestro gran aliado durante el teletrabajo. Este tono rosado es perfecto para dar un aspecto sano al rostro y de juventud. Ponlo muy natural en la manzana de las mejillas e, incluso, en el hueso de la nariz.

Un fijador de cejas natural para unas cejas rebeldes. Este paso es importante, ya que todas coincidiremos en la importancia de unas cejas definidas y peinadas para dejar a un lado el aspecto desaliñado. Por mucho maquillaje que nos pongamos, lo que cuenta es lo cuidada que tengamos la base.

Y... último toque (cómo no) un labial. Huye de pintalabios mate de larga duración y de tonos oscuros como morados, burdeos o rojos. En pantalla llama mucho la atención y es impactante. Elige un gloss de color melocotón natural que te aporte un ligero brillo e hidratación todo el día.

¡Y listo! Las claves sencillas de un maquillaje para tus conferencias de teletrabajo que tardarás 5 minutos en hacerlo y te hará quedar genial en la pantalla sin parecer que te has arreglado demasiado para andar por casa.