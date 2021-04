Los duques de Sussex participarán en el Vax Live: The concert to reunite the world, un evento benéfico para fomentar la vacunación mundial contra la Covid-19.

PILUCA SANTOS

El 2021 está siendo un no parar para los duques de Sussex, ¡cuántos cambios! Ya instalados en Estados Unidos, concedieron la entrevista polémica a Oprah Winfrey en el que contaban los pormenores de su relación con la casa real británica, entre otras cuestiones, y soltaron un bombazo: iban a ser papás de una niña. Como si no hubiera sido poco, la polémica volvió a ellos con la muerte del duque de Edimburgo: Meghan Markle no acudió al funeral por el embarazo y el príncipe Harry, aunque sí fue, no se esperó unos días a que fuera el cumpleaños de su abuela la reina Isabel II y pasarlo allí. Con todo este panorama, Meghan Markle y Harry de Inglaterra preparan su reaparición en público para el mes de mayo. Y, ojo, que lo harán por todo lo alto: rodeados de estrellas.

El próximo 8 de mayo se celebrará el Vax Live: The concert to reunite the world, un evento benéfico y virtual para fomentar la vacunación mundial contra la Covid-19 al que acudirán estrellas de la talla de Jennifer Lopez y al que los duques de Sussex han confirmado su asistencia y tendrán un papel fundamental.

Meghan Markle y el príncipe Harry serán los presidentes de la campaña y darán un discurso para concienciar sobre la igualdad de la vacunación.



Selena Gomez será la anfitriona de la noche, además de la presentadora. "Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a conseguir la vacuna cuando esté disponible para ellos", confesó en un comunicado."No puedo esperar a ser parte de esto", remató.

El acto también contará con la presencia de otras estrellas como Ben Affleck, Sean Penn o Chrissy Teigen. Y Jennifer Lopez, J Balvin y Foo Fighters, entre otros artistas, pondrán música al evento. ¡Menudo eventazo!