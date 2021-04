Aunque Meghan Markle está en Los Angeles, el príncipe Harry tiene razones de peso para quedarse en Inglaterra durante unos días más

Según varias fuentes, el duque de Sussex planea alargar su estancia en Reino Unido, a pesar de que Meghan está en Estados Unidos.

Tras anunciar su fallecimiento el pasado 9 de abril del duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, la Casa Real Británica se despidió del príncipe Felipe en un funeral al que solo han acudido 30 personas debido a la pandemia por coronavirus, entre ellas no faltó el príncipe Harry. Aunque vive en Los Angeles junto a Meghan Markle, embarazada de su segundo bebé, que por cierto será una niña, y su hijo Archie, el duque de Sussex viajó a Londres para darle el último adiós a su abuelo. Aunque en principio iba a ser una visita breve, todo apunta a que la estancia en su país se podría alargar unos días más por un motivo de peso.

Aunque la idea inicial era que el príncipe Harry regresara cuanto antes junto a su familia, podría retrasar la vuelta para quedarse en el cumpleaños de la reina, que se celebra este miércoles y será el primero sin la compañía de su marido. Una teoría que toma peso porque, según informan varios medios británicos como The Sun o The Daily Mail, el duque de Sussex reservó un vuelo abierto a los EE. UU, es decir, sin fecha exacta de regreso. Una fuente confesó a 'The Sun'. “Si todo va bien, podría quedarse para el cumpleaños de la Reina”.

Además después del funeral de su abuelo, algunos testigos vieron hablando al príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton después de la ceremonia y ya se rumorea que hay motivos para una posible reconciliación. Más tarde, los medios británico han informado sobre una reunión en el Castillo de Windsor de dos horas entre el príncipe Carlos y sus dos hijos para tratar temas del futuro de la corona británica, el primer encuentro entre ellos tras la polémica entrevista que concedieron Meghan Marke y Harry de Inglaterra a Oprah Winfrey.

El próximo encuentro entre los hijos de Lady Di está previsto para el verano, cuando se colocará una nueva estatua a la princesa Diana en el Palacio de Kensington.