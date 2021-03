La entrevista completa de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah (en español, 3ª parte)

Todo lo que los duques de Sussex contaron a Oprah Winfrey en su entrevista en la CBS.

Sigue leyendo la transcripción traducida a español de la entrevista completa de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey que emitió la CBS en la madrugada del lunes.

Continuación de la entrevista a Meghan Markle y al príncipe Harry (que se ha incorporado al encuentro): sobre incomprensión de la casa real hacia su situación:

Oprah: Gracias por acompañarnos (a Harry).

Harry: Gracias por recibirme.

Oprah: En primer lugar, felicitaciones por la nueva adición a la familia..

Harry: Gracias.

Oprah: Meghan dijo que quería esperar hasta que estuvieras aquí para decirnos, ¿es un niño o es una niña?

Meghan: Puedes decírselo.

Harry: No, hazlo.

Meghan: No, no.

Harry: Es una niña.

Oprah: Vas a tener una hija. Cuando te diste cuenta y lo viste en la ecografía, ¿cuál fue tu primer pensamiento?

Harry: Increíble. Simplemente (me sentí) agradecido, como cualquiera. Tener un hijo o tener dos es increíble. Pero tener un niño y luego una niña, ya sabes, ¿qué más se puede pedir? Pero ahora, ya sabes, ahora tenemos nuestra familia. Somos los cuatro y nuestros dos perros, y es genial.

Oprah: ¿Hecho/terminado con dos (hijos)?

Harry: Hecho.

Meghan: Dos es todo.

Oprah: ¿Y cuándo nacerá el bebé?

Meghan: En verano.

Oprah: Así que vosotros habéis estado viviendo en la soleada California desde. . .

Meghan: Desde marzo.

Oprah: Desde marzo, OK. "A finales de 2019, el príncipe Harry y Meghan dejaron el Reino Unido y se mudaron a Canadá. La pareja dice que eligió Canadá, una mancomunidad de Gran Bretaña, con la intención de seguir sirviendo a la reina. Después de su traslado, Harry y Meghan dijeron que la seguridad que normalmente proporciona la Familia Real había sido retirada. En marzo de 2020, apenas unos días antes de que comenzara el confinamiento de Covid, Meghan, Harry y Archie se trasladaron a Los Ángeles, donde el magnate de los medios Tyler Perry les ofreció su casa como refugio temporal. También les proporcionó seguridad. Tres meses después compraron su propia casa y se instalaron en la zona de Santa Bárbara. La primavera pasada, el duque y la duquesa de Sussex crearon su propia fundación y empresa de contenidos mediáticos llamada Archewell Oprah. Así que se quedaron en casa de Tyler Perry durante varios meses".

Harry: Tres meses, creo.

Meghan: Sí, porque no teníamos un plan. Necesitábamos una casa y él también ofrecía seguridad, así que nos dio un respiro mientras decidíamos qué hacer.

Harry: La mayor preocupación fue que mientras estábamos en Canadá, en la casa de otra persona, me dijeron a corto plazo que la seguridad iba a ser eliminada. En ese momento, por cortesía del Daily Mail, el mundo sabía exactamente... nuestra ubicación exacta. Así que de repente caí en la cuenta. "Espera un segundo, las fronteras podrían estar cerradas, nos van a quitar la seguridad... ¿Quién sabe cuánto tiempo va a durar el cierre? El mundo sabe dónde estamos. No es seguro. No es seguro". Probablemente tenemos que salir de aquí.

Oprah: Entonces, ¿qué seguridad teníais en ese momento que iba a ser eliminada?

Harry: Teníamos nuestra seguridad del Reino Unido.

Oprah: ¿Así que os avisaron desde el extranjero?

Harry: Sí.

Oprah: ¿Por qué hacían eso?

Harry: Su justificación es un cambio de estatus, a lo que yo me opuse y dije: "Bueno, ¿hay un cambio de amenaza o riesgo? Y después de muchas semanas de espera, al final me confirmaron que no, que el riesgo y la amenaza no habían cambiado pero que debido a nuestro cambio de estatus y que ya no seríamos miembros oficiales de la Familia Real en activo, obviamente... Lo que propusimos fue una especie de tiempo parcial.

Meghan: En realidad no hablamos de eso. Se ha hecho que se mire en la dirección equivocada, como si lo hubiéramos dejado, como si nos hubiéramos alejado nosotros.

Oprah: OK, déjame hacer la pregunta.

Meghan: ¿Sí?

Oprah: Así que, hace más de un año, dejasteis en shock al mundo. Anunciasteis que os retirabais como miembros principales de la Familia Real. Y luego los medios de comunicación informaron que habías atacado por la espalda a la reina, tu abuela. Así que es el momento de aclarar las cosas. ¿Cuál fue el punto de inflexión que os hizo decidir que teníais que iros?

Harry: Sí, fue desesperante. Fui a todos los lugares a los que pensé que debía ir para pedir ayuda. Ambos lo hicimos. Por separado y juntos.

Oprah: ¿Así que te fuiste porque pedías ayuda y no la conseguías?

Harry: Sí, básicamente. Pero nunca nos fuimos.

Meghan: Nunca dejamos la familia y sólo queríamos ser miembros con otro rol, que existe. Hay miembros senior de la familia y luego hay miembros no senior. Y dijimos, específicamente: "Nos alejamos de los roles senior ser como otros muchos...". Hay altezas reales, príncipe o princesa, duque o duquesa... que se ganan la vida, viven en palacio, pueden apoyar a la reina cuando esta les llama. Así que no estábamos inventado la rueda. Dijimos: "Bien, si esto no funciona para todos, nosotros estamos sufriendo mucho y no podéis proporcionarnos la ayuda que necesitamos, solo podemos dar un paso atrás. Podemos hacerlo en un país de la Commonwealth'. Sugerimos Nueva Zelanda, Sudáfrica... Canadá.

Oprah: Sí. ¿Y queríais tomarte un respiro de qué específicamente? Seamos claros.

Harry: De este constante bombardeo. Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera y, lo he dicho antes en numerosas ocasiones, muy públicamente, que lo que estaba viendo era la historia repitiéndose. Pero más, tal vez. O, definitivamente, mucho más peligrosa porque entonces añades la raza y añades las redes sociales. Y cuando hablo de que la historia se repite, hablo de mi madre. Cuando ves que algo sucede de la misma manera, cualquiera pediría ayuda, pediría al sistema del que formas parte que te ayuden y compartieran alguna verdad o llamar a los perros, como quieras llamarlo. El no recibir ninguna ayuda y que te digan continuamente: "Así son las cosas. Así son las cosas. Todos hemos pasado por ello".. Y creo que el mayor punto de inflexión para mí fue, en realidad, justo al principio... Fue esta unión, nosotros. Sabía que significaría tener una novia pero nunca esperé que...

Oprah: ¿Porque era mestiza?

Harry: No, sólo nosotros dos para empezar. No había pensado realmente en la parte mestiza porque pensé, bueno, en primer lugar he pasado muchos años haciendo el trabajo y dedicándome a mi propio aprendizaje. Pero mi educación en el sistema, en el que me he criado y al que he estado expuesto... no era consciente de ello para empezar. Pero, Dios mío, no se tarda mucho en ser consciente de ello.

Oprah: Sí, porque dijiste que realmente no eras consciente del sesgo inconsciente y todo lo que representa. . .

Harry: No.

Oprah: Hasta que conociste a Meghan.

Harry: Sí. Ya sabes, aunque sea triste decirlo, hay que ponerse en sus zapatos -en este caso, durante un día, o esos primeros ocho días- para ver dónde iba a llegar todo y hasta dónde iban a llevarlo (se refiere a la prensa).

Oprah: ¿Y salirse con la suya?

Harry: Y salirse con la suya y ser tan descarados al respecto. Eso es lo que me sorprendió. Estamos hablando de la prensa del Reino Unido, ¿verdad? Y este... el Reino Unido es mi hogar. Es donde me crié. Así que sí, tengo mi propia relación que se remonta a mucho tiempo atrás con los medios de comunicación. Pedí calma a los tabloides británicos, una vez como novio, otra como marido y otra como padre.

Oprah: Así que cuando hago la pregunta "¿Por qué te fuiste?'", la respuesta más sencilla es...

Harry: La falta de apoyo y la falta de comprensión.

Oprah: Quiero claridad. ¿Se trata de alejarse de la prensa británica? Porque la prensa, como sabes, está en todas partes. ¿O el cambio se debió a que no estabais recibiendo suficiente apoyo de la institución?

Harry: Fue por ambas cosas.

Oprah: ¿Apuñalaste por la espalda/pillaste por sorpresa a la reina?

Harry: No. Nunca he sorprendido a mi abuela. Le tengo demasiado respeto.

Oprah: Entonces, ¿de dónde viene esa historia?

Harry: Me arriesgo a decir que probablemente podría haber venido de dentro de la institución.

Meghan: Recuerdo que cuando hablaste con ella varias veces sobre esto durante...

Harry: Dos años.

Meghan: Dos años. Pero incluso la noche anterior, días antes, con la declaración que salió, recuerdo esa conversación.

Oprah: Entonces, ¿cómo sabes que ella no se sorprendió? Porque la forma en que se presentó a través de la prensa es que de repente hicisteis este anuncio. Ella no sabía que se iba a producir

Harry: No, yo... cuando estábamos en Canadá, tuve tres conversaciones con mi abuela y dos conversaciones con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Me dijo: "¿Puedes poner todo esto por escrito cuál es tu plan?".

Oprah: ¿Su padre le pidió que lo pusiera por escrito?.

Harry: Sí. Me pidió que lo pusiera por escrito y puse todos los detalles, incluso el hecho de que estábamos planeando hacer el anuncio el 7 de enero.

Oprah: Así que acabas de decir que tu padre dejó de contestar sus llamadas. ¿Por qué dejó de contestar tus llamadas?

Harry: Porque tomé el asunto en mis propias manos. Fue como "tengo que hacer esto por mi familia. Esto no es una sorpresa para nadie. Es realmente triste que haya llegado a este punto pero tengo que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y la de Archie también". Porque podía ver hacia dónde se dirigía esto.

Oprah: Y el haber sido silenciado todo este tiempo...

Harry: Han sido tres y medio, cuatro años. O más, en realidad.

Meghan: Estábamos diciendo que debe haber sido hace años que estábamos sentados en Nottingham Cottage. Yo estaba sentada en Nottingham Cottage y pusieron 'La Sirenita'. Ahora, ¿quién como adulto realmente ve 'La Sirenita'? Pero la pusieron y pensé: "Bueno, estoy aquí todo el tiempo, así que también puedo ver esto". Y me dije: "¡Oh, Dios mío! Se enamora del príncipe y por eso tiene que perder la voz". Pero al final, recupera su voz.

Oprah: ¿Y esto es lo que pasó aquí? ¿Sientes que has recuperado tu voz?

Meghan: Sí.

Oprah: Por lo tanto, tú das un paso atrás por la frustración y solo necesitas salir. Y, ya sabes, has oído a Meghan compartir con todos nosotros el momento en que ella fue a ti y tuvo el valor suficiente para decir en voz alta: "No quiero vivir más". ¿Y no sabías qué hacer?

Harry: No tenía ni idea de qué hacer. No estaba preparado para ello. Fui a un lugar muy oscuro también. Pero yo quería estar ahí para ella y...

Meghan: Además, no nos fuimos en ese momento, ¿verdad?

Harry: Estaba aterrorizado.

Meghan: Todavía... eso es casi un año después.

Oprah: ¿Así que entonces le dijiste a otras personas de la familia: "Tengo que conseguir ayuda para ella. Necesitamos ayuda para ella"?

Harry: No. Esa no es una conversación que se tendría (en mi familia).

Oprah: ¿Por qué?

Harry: Supongo que me daba vergüenza admitirlo ante ellos. Y no sé si ellos han tenido los mismos mismos sentimientos o pensamientos. No tengo ni idea. Y es un ambiente que aprisiona, en el que muchos de ellos están atrapados.

Oprah: ¿Te dio vergüenza admitir que Meghan necesitaba ayuda?

Harry: Sí. No tenía a nadie a quien recurrir. Ya sabes, tenemos algunos amigos muy cercanos que han estado con nosotros durante todo este proceso, pero en lo que respecta a la familia, tienen mucho esta mentalidad de "esto es así. Así es como tiene que ser. No se puede cambiar. Todos hemos pasado por ello".

Oprah: "Todos hemos pasado por la presión. Todos hemos pasado por ser explotados".

Harry: Sí. Pero lo que era diferente para mí era el elemento racial, porque ahora no se trataba sólo de ella, sino que se trata de lo que ella representa. Y, por tanto, no sólo afectaba a mi mujer. También afectaba a muchas otras personas. Y eso... eso fue el detonante para que yo realmente participara en esas conversaciones con el personal superior del palacio y con mi familia para decir: "Chicos, esto no va a terminar bien".

Oprah: Y cuando dices "terminar bien", ¿a qué te refieres?

Harry: Para nadie va a terminar bien. Porque la forma en que yo lo veía era que había una forma de hacer las cosas, pero para nosotros había una oportunidad, muchas oportunidades, para que mi familia mostrara algo de apoyo público. Creo que una de las partes más reveladoras -y una de las más tristes, supongo- fue que más de 70 miembros del Parlamento, miembros femeninos del Parlamento, tanto conservadores como laboristas, salieron y señalaron y protestaron por el trasfondo colonial de los artículos y titulares escritos sobre Meghan. Sin embargo, nadie de mi familia dijo nada en esos tres años. Y eso duele. Pero también soy muy consciente de la posición de mi familia y del miedo que tienen a que la prensa sensacionalista se vuelva contra ellos.

Oprah: ¿Que se vuelva contra ellos, por qué? Son la familia real.

Harry: Sí, pero hay lo que se denomina el "contrato invisible" a puerta cerrada entre la institución y los tabloides del Reino Unido.

Oprah: ¿Cómo es eso?

Harry: Bueno, para simplificarlo, es un caso de que si tú, como miembro de la familia, estás dispuesto a cenar y dar acceso a estos periodistas, entonces tendrás mejor prensa.

Oprah: ¿Qué te importa una mejor prensa si eres de la realeza?

Harry: Creo que todo el mundo tiene que tener un poco de compasión por . . . por ellos en esa situación, ¿verdad? Hay un gran nivel de control por el miedo que ha existido durante generaciones y generaciones.

Oprah: Pero, ¿quién controla a quién?

Harry: Sí, pero la institución sobrevive según esa percepción. Así que, en realidad, si no...

Oprah: Así que estás diciendo que hay esta relación de la que Meghan estaba hablando... es como simbiótica. Uno vive o prospera porque el otro existe. Eso es lo que estás diciendo.

Harry: Esa es la. . . esa es la idea.

Meghan: Bueno, verás, creo que hay una razón por la que estos tabloides tienen fiestas en el Palacio. Son organizadas por el Palacio, los tabloides lo son. Ya sabes, hay una construcción que está en juego allí. Y debido a que desde el principio de nuestra relación estaban atacando e incitando tanto racismo, cambió el nivel de riesgo porque no eran solo chismes de gatos. Había salido una parte racista de la gente. Eso cambió el nivel de las amenazas de muerte. Eso cambió todo.

Oprah: Así que, dime: dijiste hace un momento que te duele que tu familia nunca haya reconocido el papel que el racismo jugó aquí. ¿Crees que fue bien recibida (Meghan) al principio?

Harry: Sí. Mucho mejor de lo que esperaba. Pero, ya sabes, mi abuela ha sido increíble en todo momento. Mi padre, mi hermano, Kate y todo el resto de la familia fueron realmente acogedores. Pero todo cambió después de la gira por Australia, después de nuestra gira por el Pacífico Sur.

Meghan: Fue cuando anunciamos que estábamos embarazados de Archie. Esa fue nuestra primera gira.

Harry: Pero también fue la primera vez que la familia pudo ver lo increíble que es en el trabajo. Y eso me trajo recuerdos.

Oprah: Estoy pensando, porque veo 'The Crown' ¿OK? Veo 'The Crown'. ¿Todos veis The Crown?

Harry: Yo he visto un poco.

Meghan: He visto algunos (capítulos).

Oprah: Pero hay una... creo que era la cuarta temporada, en realidad, donde hay una gira australiana. Entonces, ¿es eso de lo que estás hablando? ¿Te trajo recuerdos de eso? La gira australiana.

Harry: Sí.

Oprah: Donde tu padre y tu madre fueron allí, y tu madre estaba deslumbrante. Entonces, ¿dices que había indicios de celos?

Harry: Mira, sólo deseo que todos aprendamos del pasado. Pero ver lo fácil que resultó para Meghan integrarse en la familia tan rápido y ser capaz de conectar con la gente en Australia y en Nueva Zelanda, Fiji y Tonga en tal...

Oprah: Pero...

Harry: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es...

Oprah: ¿Por qué no le encantaría eso a alguien? ¿No es eso lo que quieres? Quieres que se integre en la familia y que, como dijo la reina en un momento dado, con otras palabras, de la forma en que la Meghan había sido asimilada por la familia.

Harry: Sí, creo que, ya sabes, como hablamos, ella fue muy bien recibida en la familia, no sólo por la familia, sino por el mundo.

Oprah: Sí.

Harry: Ciertamente por la Commonwealth. Quiero decir, aquí tienes uno de los mayores activos para la Commonwealth que la familia podría haber deseado.

Oprah: Así que, entonces, estás en Canadá porque habías dado un paso atrás. Tu 'firma' dice que ya no vas a tener protección. Entonces, ¿pediste eso? Porque, ¿querías o tratabas de tener ambas cosas? Querías dar un paso atrás pero también mantener un pie en el negocio real, parece.

Harry: Es interesante que hables de 'tener ambas cosas' cuando se trata del elemento de seguridad. Nunca pensé que me quitarían la seguridad, porque nací en esta posición. Heredé el riesgo. Así que fue un shock para mí. Eso fue lo que cambió por completo todo el plan.

Oprah: Por lo tanto, que a ti, el príncipe Harry, te van a quitar la seguridad.

Meghan: Sí. Incluso escribí cartas a su familia diciendo: "Por favor, está muy claro que la protección de mí o de Archie no es una prioridad. Lo acepto. Está bien. Por favor, mantengan a mi marido a salvo. Veo las amenazas de muerte. Veo la propaganda racista. Por favor, manténgalo a salvo. Por favor, no retiren su seguridad en este momentos que somos más vulnerables'. Y dijeron que no era posible.

Oprah: Creo que lo que realmente tenemos que aclarar aquí, porque es una de las historias que sigue viva a través de rumores o medios de comunicación social por todo el mundo, es que tú, Meghan, eres la que manipuló, calculó y es responsable del Megxit.

Meghan: Dios mío, es increíble cómo pueden usar a Meg para todo.

Oprah: Sí. Incluso hay historias que dicen que tú sabías todo el tiempo que esto iba a suceder. Pasaste por todo el proceso y todo fue intencionado para construir tu marca.

Meghan: ¿Te imaginas el poco sentido que tiene eso? Dejé mi carrera, mi vida. Dejé todo porque lo amo, ¿verdad? Y nuestro plan era hacer esto para siempre.

Harry: Sí.

Meghan: Escribí cartas a su familia cuando llegué allí diciendo: "Estoy dedicada a esto. Estoy aquí para ustedes. Usadme como queráis". Tampoco había orientación, ¿verdad? Había ciertas cosas que no podías hacer. Pero a diferencia de lo que se ve en las películas, no hay clases sobre cómo... cómo hablar, cómo cruzar las piernas, cómo ser real. No hay nada de ese entrenamiento. Eso podría existir para otros miembros de la familia. Eso no fue algo que se me ofreció.

Oprah: Entonces, ¿nadie te dice nada?

Meghan: No.

Oprah: ¿Nadie te prepara?

Meghan: Nadie, ni siquiera... Lo siento, pero incluso hasta el himno nacional. Nadie pensó en decir: "Oh, eres americana. No te lo vas a saber". Esa soy yo a altas horas de la noche buscando en Google cuál es el himno nacional... Tengo que aprender esto. No quiero avergonzarlos. Tengo que aprender estos 30 himnos para la iglesia. Todo esto es televisado. Estábamos haciendo el entrenamiento entre bastidores, porque sólo quería que estuvieran orgullosos.

Oprah: OK, pero aquí está la pregunta: ¿Crees (a Harry) que te habrías ido o habrías dado un paso atrás si no fuera por Meghan?

Harry: No. La respuesta a tu pregunta es no.

Oprah: ¿No lo habrías hecho?

Harry: No habría podido porque yo también estaba atrapado. No veía una salida.

Oprah: ¿Ella se sentía atrapada, tú estabas atrapado?

Harry: Sí, no veía una salida.

Oprah: Pero tuviste esta vida, toda tu vida. Esta ha sido tu vida toda tu vida.

Harry: Sí, pero, ya sabes, estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado. Pero el momento en que conocí a Meg, y luego nuestros mundos chocaron de la manera más increíble, y luego ver cómo...

Oprah: Por favor, explique cómo usted, el Príncipe Harry, criado en un palacio y en una vida de privilegios cómo fue atrapado.

Harry: Atrapado dentro del sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden salir. Y siento una gran compasión por eso.

Oprah: Bueno, OK. La impresión del mundo, que tal vez es una falsa impresión, es que, durante todos estos años antes de Meghan, estabas viviendo tu vida como un 'royal', el príncipe Harry . . el amado príncipe Harry y que estabas disfrutando de esa vida. No tuvimos la impresión de que te sintieras atrapado en esa vida.

Harry: ¿Disfrutando de la vida porque había fotografías mías sonriendo mientras estrechaba manos y conocía gente? Estoy seguro de que vosotros habéis cubierto algo de eso. Eso es... eso es parte del trabajo. Eso es parte del papel. Eso es lo que se espera. No importa quién seas en la familia, no importa lo que esté pasando en tu vida personal, no importa lo que haya pasado. Si las motos llegan y el coche llega, tienes que vestirte, tienes que entrar ahí. Te limpias las lágrimas, te sacudes lo que sea que estés pensando y tienes que estar a tope.

Oprah: ¿Qué crees que diría tu madre sobre este paso atrás, esta decisión de alejarse de la Familia Real? ¿Cómo se sentiría ella en este momento?

Harry: Creo que ella se sentiría muy enojada con la forma en que esto se ha resuelto y muy triste. Pero, en última instancia, ella... lo único que querría es que fuéramos felices.

Oprah: ¿Querías liberarte esa vida? Querías libertad para hacer tu propio dinero. Querías libertad para hacer tratos con Netflix y Spotify. ¿Pero también querías servir a la Reina?

Harry: Sí, nno queríamos renunciar, o no queríamos dar la espalda a las asociaciones y a la gente que hemos estado apoyando.

Meghan: Pero también, Oprah, eso existe.

Harry: Sí, existe. Pero, también, Netflix y Spotify... eso nunca fue parte del plan.

Meghan: Sí.

Oprah: ¿Porque no teníais un plan?

Meghan: No teníamos un plan.

Harry: No teníamos un plan. Eso fue sugerido por otra persona por el hecho de que mi familia, literalmente, me cortó financieramente y tuve que pagar la seguridad para nosotros.

Oprah: Espera, espera, espera un momento. ¿Tu familia te cortó el grifo?

Harry: Sí, el primer trimestre de 2020. Pero tengo lo que me dejó mi madre y, sin eso, no habríamos podido hacer esto.

Oprah: OK.

Harry: Así que, ya sabes, volviendo a lo que me preguntaste sobre lo que mi madre pensaría de esto, creo que ella lo vio venir. Y ciertamente sentí su presencia durante todo este proceso. Y, ya sabes, por mi parte estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando con mi esposa a mi lado. Porque no puedo empezar a imaginar lo que debe haber sido para ella pasar por este proceso por sí misma hace todos esos años, porque ha sido increíblemente duro para los dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro.

Oprah: ¿Cómo es tu relación ahora con tu familia?

Harry: He hablado más con mi abuela en el último año que en muchos, muchos años.

Oprah: ¿Tenéis todos llamadas de Zoom?

Harry: Hicimos un par de llamadas de Zoom con Archie.

Meghan: A veces, sí, para que puedan ver a Archie.

Harry: Mi abuela y yo tenemos una muy buena relación. Hay entendimiento. Y tengo un profundo respeto por ella. Ella es mi coronel en jefe. Siempre lo será.

