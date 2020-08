Todas la cuentas oficiales de los Windsor en redes sociales ofrecen sus mejores deseos a la duquesa de Sussex

Meghan Markle cumple 39 años en uno de los años más raros y complicados de su vida. A finales de marzo dejó junto al príncipe Harry sus deberes reales. Se trasladaron a Canadá y de allí a Los Ángeles. Demandaron a tres tabloides británicos por "difamación" y hace poco emprendieron otra batalla legal contra los paparazzis que según la pareja no los dejan hacer un vida tranquila, incluso intentar captar momentos íntimos de la familia tomando fotos con drones sobre su propiedad en California.

Además y por si fuera poco, el padre de Meghan con quien la esposa de Harry tiene una mala relación, ha vuelto a remover las aguas. Según ha contado uno de los hermanastros de Meghan a The Mirrror, Thomas Markle está decido a emprender acciones legales para poder tener una relación con su nieto, Archie.

Este es el primer cumpleaños de la duquesa desde que anunciara su ruptura con la realeza británica y volviera a su vida como actriz, aunque desde entonces solo ha dado voz a un documental de animales.

La última vez que Markle y el príncipe Harry fueron vistos en Beverly Hills protagonizaron una nueva polémica por viajar en un coche que no era amigable con el medioambiente. Días después, otro escándalo iba a envolver a la pareja: una nueva biografía de ambos Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adelantaba algunas de sus páginas en The Telegraph, el libro saldrá a la venta el11 de agosto

Aunque no se sabe cómo y con quien va a festejar su último año de la década de los 30, el Daily Mail, asegura que la pareja planea un viaje fuera de la ciudad. Los rumores aseguran que está entusiasmada por pasar una noche en Montecito, California, donde vive su amiga Oprah.

Meghan roza los 40 en una etapa de transición en la que está formando su nueva vida en Estados Unidos junto a Harry y el pequeño Archie. La actriz busca volver a su vida de antes y olvidarse de los rumores y chismes que giran a su alrededor. Aunque la tradición dice que en los cumpleaños de los miembros de la familia real se deben tocar las campanas de la abadía de Westminster, este año no sonaran para Meghan pues ya no es "royal", sin embargo, las cuentas oficiales de la familia real han querido hacer público sus buenos deseos y han compartido fotografías de ella junto a un cariñoso mensaje.