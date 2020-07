Meghan Markle, con aspecto relajado y melena larguísima, levanta pasiones con su primer discurso tras dejar las labores reales

Sus gestos, su lenguaje la delatan como "un gurú más que como la esposa de un príncipe", evaluaba un medio británico después de que Meghan Markle protagonizara este martes, por sorpresa, su primera intervención pública después de abandonar sus tareas reales.

Ha sido en el Girl Up Leadership Summit, un congreso en el que cientos de mujeres se han reunido para alentar a las más jóvenes para ser líderes del cambio y en el que Meghan ha participado de forma virtual.

- El vestido de Meghan Markle que ha levantado los rumores sobre un posible embarazo.

- Traje blanco y sombrero de rafia: el look más ideal de Meghan Markle.

Con melena larguísima peinada con raya al medio, top de cuello redondo sin mangas en un vistoso color azul cobalto -que algunos de sus seguidores de la cuenta de Instagram Meghansmirrorblog afirman que pertenece a la firma Adam Lippes- y cara sonriente y relajada, la mujer del príncipe Harry ha hablado con pasión y libertad de igualdad sin pasar por alto los temas más candentes de la actualidad.

"Como todos hemos visto en las últimas semanas, lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado y en nuestra ciudad, Los Ángeles, es absolutamente desolador. Y no estaba segura de lo que podría deciros", comenzó Meghan Markle, para concluir que lo peor es "no decir nada".

"Porque la vida de George Floyd importaba, y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la de Tamir Rice importaba", prosiguió, antes de recordar el valioso consejo que una profesora le dio en el instituto: "Siempre acuérdate de poner las necesidades de otros por encima de tus propios miedos".

Meghan también llegó a disculparse con las estudiantes por el mundo que se habían encontrado y que no se merecen. Pero, también, recordó que de los momentos más duros, nace la solidaridad y la unión. "Y vosotras sois parte de ese movimiento (de unión)", afirmó, con optimismo y recordando que se puede y debe "reconstruir, reconstruir y reconstruir" porque "cuando la sociedad está rota, nosotros también lo estamos".

"Vais a ser empáticas con aquellos que no ven el mundo a través de la misma lente que vosotras", deseó aludiendo a la diversidad, pluralidad y comprensión. "Sé que sabéis que 'Black lives matter'", insistió.

"Así que estoy realmente ilusionada por lo que vais a hacer en el mundo. Tenéis recursos, estáis preparadas, os necesitamos y estáis listas (...) Y estoy muy orgullosa de vosotras", concluyó.

La esencia del discurso, que ha levantado pasiones en las redes, es la misma que aflora en algunas de las publicaciones de la cuenta de The Queen's Commonwealth Trust, organización de la que el príncipe Harry es presidente, Meghan Markle es vicepresidente y la reina Queen Elizabeth es 'patrona'.

Young people are vital voices in the fight against injustice and racism around the world. As a global community of young leaders we stand together in pursuit of fairness and a better way forward.



Silence is not an option.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/PyFlfGvbhN