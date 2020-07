Vestido blanco y sombrero de rafia, el look veraniego con el que Meghan Markle nos recuerda que sigue siendo una de las celebrities con mejor gusto

La exduquesa de Sussex sigue siendo todo un referente de estilo.

Dicen que al dentista se va a sufrir, y seguramente es cierto en la mayoría de las ocasiones, pero si hay que ir, por lo menos que sea con estilo. Eso es lo que habrá pensado Meghan Markle, que se ha dejado ver por el barrio angelino de Beverly Hills junto al príncipe Harry. No sabemos si la cita con el dentista era para él, para ella o para ambos, y poco nos importa, pero sí sabemos, y sí nos importa más, de dónde es cada una de las prendas con las que la norteamericana nos ha recordado que por mucho que viva en un segundo plano en lo mediático, siempre lo hará en el primer escalafón de las celebrities con mejor gusto a la hora de vestir.

Y es que Meghan es elegante casi sin quererlo. Su buen gusto y su percha única brillan con luz propia prácticamente con cualquier cosa que se ponga, de modo que si encima escoge un precioso vestido sin mangas y un original y elegante sombrero de rafia de diseño, la cosa solo puede tener un resultado final: lookazo de verano que todas queremos copiar.

La buena noticia es que tenemos "fichadas" ambas prendas, y ya te adelantamos que, sobre todo el vestido, es accesible en lo económico.

La pieza, original en cuanto a la forma al ser holgado, con bolsillos laterales muy disimulados y con el bajo asimétrico, forma parte del catálogo de MagicLinen, una firma de origen lituano muy conocida por la calidad y el buen gusto de sus diseños de producción textil sostenible, tanto para vestir como para el hogar, fabricados en el tejido por excelencia del verano, el lino.

Su precio, 67 euros, un capricho ideal para lucir este verano por el Mediterráneo... o por dónde te dé la gana.

Junto al vestido de líneas minimalistas, muy bonito ya de por sí, la duquesa de Sussex ha rematado su outfit con unos complementos de altura. Menos llamativas son las gafas de sol tipo Wayfarer y el bolso cruzado en cuero negro, dos opciones infalibles en casi cualquier contexto, eclipsados por un sombrerazo espectacular fabricado en rafia por la firma Janessa Leoné.

Se trata de una pieza realmente especial esta de la casa de sombreros con sede en Los Angeles, no solo por la calidad de la materia prima con la que está fabricada sino también por su estética, con ala amplísima y un fantástico detalle a modo de cierre: una cinta negra con la que se puede atar al cuello que no puede combinar mejor con la rafia.

El sombrero tiene un precio de 258 euros. Pero la elegancia y el buen gusto no se compran con dinero, y este look de Meghan es una muestra más de ello, puesto que la prenda protagonista no deja de ser un vestido que, con más o menos esfuerzo, casi todo el mundo puede permitirse.