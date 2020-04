Leonor y Sofía no son las únicas que han salido en la tele, los duques de Cambridge también han participado en un programa de televisión

Y su aparición, sobre todo la del príncipe Guillermo, no tiene desperdicio.

La participación de la princesa Leonor y la infanta Sofía en una lectura virtual de El Quijote por el Día de Sant Jordi y Día del Libro, que suponía la primera intervención pública de la segunda, no ha sido la única sorpresa 'real' que nos deparaba este jueves. Poco después de que esto sucediera, la familia de los duques de Cambridge al completo se asomaba a la televisión británica (en concreto, a BBC One) para participar en 'The big night in', un especial de humor, música y actuaciones que tenía como finalidad recaudar fondos para los niños necesitados "en estos tiempos sin precedentes".

Su aparición, además, ha estado lejos de la solemnidad que puede atribuirse a una aparición televisiva del nieto mayor de la reina Isabel y de su familia.

El gran protagonista ha sido el príncipe Guillermo, quien ha sido la estrella de un sketch humorístico junto al presentador, Stephen Fry, en el que el primero bromeaba sobre el progreso escolar de sus hijos y el segundo se ofrecía para darles clases de refuerzo de ortografía o Historia.

"A todo esto, ¿has visto algo bueno últimamente en televisión?", preguntaba informalmente el hijo del príncipe Carlos mientras el otro le recomendaba un título muy 'royal', 'The Tiger King', una miniserie documental made in USA que es una de las últimas sensaciones de Netflix en varios países.

"Trato de no ver nada sobre realeza", contestaba el príncipe Guillermo, seguramente conocedor de que en realidad esa ficción cuenta la historia del enfrentamiento que sostuvieron el propietario de la organización animalista Big Cat Rescue y el responsable del zoo Greater Wynnewood Exotic Animal Park, y que terminó con el arresto del segundo.

A los medios británicos tampoco se les ha pasado por alto la expresión más que coloquial ("It's hell") con la que el príncipe zanja esta conversación: "It's hell without 'EastEnders'", dice, refiriéndose a una telenovela que se emite en BBC One desde 1985 con gran éxito.

Cuando el sketch ha concluido, por una puerta trasera han aparecido Kate Middleton y sus tres hijos, que se han sumado así al aplauso general que proponía el programa.

El azul ha sido el color elegido por todos los miembros de la familia para sus looks. En el caso de la duquesa de Cambridge, esta ha lucido un bonito vestido camisero de manga larga con estampado de flores que daba al conjunto el toque primavera justo. ¡Perfecta!

