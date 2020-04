Este año el Día del Libro lo celebramos leyendo en casa y con las lecturas que ahora te recomendamos.

Si algo bueno nos está dando este confinamiento son las horas disponibles para leer. Libros para evadirnos, para reírnos, para reflexionar o para aprender... la redacción de Woman MF estamos devorando o acabamos de devorar todos estos títulos que te recomendamos encarecidamente. ¡Feliz Día del Libro confinado!

“Nuestra parte de noche”, de Mariana Enriquez (Anagrama)

Mayka Sánchez, directora de Woman Madame Figaro

Me había bebido los dos libros de cuentos de esta autora argentina, “Las cosas que perdimos en el fuego” y “Los peligros de fumar en la cama”, vertebrados sobre un realismo mágico turbio, moderno y vibrante. Su primera novela, 667 páginas en las que sigue explorando el terror sobrenatural y los recovecos más siniestros del ser humano, narra el viaje de un padre y un hijo pertenecientes a una sociedad secreta. Es bella y oscura. Me está encantando. Y ya tengo en el banquillo otros dos bien diferentes, “Sputnik, mi amor”, de Murakami y “La familia y otros líos”, de Marian Keyes.

"La cara norte del corazón", de Dolores Redondo (Destino)

Olga Tarín, responsable de la sección Belleza de Woman MF

Me lo he pasado muy bien leyendo la última novela de la autora de la "Trilogía del Baztán", que nos trae a una joven inspectora Amaia Salazar en busca de un asesino en serie en un Nueva Orleans arrasado por el huracán Katrina. Me gustó mucho la parte que habla de la mitología de Nueva Orleans, no tan distante de la del Baztán, y de la relación de Amaia Salazar con su madre y su padre. ¡Qué bruja ella y qué cobarde él!

“Los santos inocentes”, de Miguel Delibes (Planeta)

Fátima García Ortiz, diseñadora de woman.es

Cogí prestado el libro físico en mi última visita a casa de mis padres. No sé cuándo será la próxima. Una edición del año 84 con olor a hogar de un clásico de la literatura española que quería leer hace tiempo ya que quedé deslumbrada ante su magnífica adaptación cinematográfica. Una crítica social desgarradora de la España del pasado pero igualmente contemporánea. Me llama mucho la atención que en su redacción hay ausencia total de puntos ni líneas de diálogo, lo que lo convierte en una forma de narración trepidante y singular.

“Conspiración Vermú”, de Aitor Marín (Suma)

Virginia Lázaro, editora gráfica Grupo Zeta

Es un libro al que tengo mucho cariño y la trama es muy loca y divertida. Trata de una conspiración para resucitar a Franco y tanto los personajes como el argumento, me son muy familiares ya que la protagonista que quiere desenmascarar esta trama es una periodista de Interviú. Fantástico para estar entretenido en estos días tan caseros.

"Boulder", de Eva Baltasar (Literatura Random House)

Isabel Loscertales, responsable de la sección Cultura y Ocio de Woman MF

La segunda novela de la trilogía de esta poeta catalana tras su aplaudida "Permafrost" me ha gustado mucho porque trata (en su línea) un tema tabú: cómo la maternidad te puede hacer sentir atrapada y cómo puede perjudicar (o echar a perder) tu relación de pareja. Esas cuestiones incómodas sobre las que a veces es necesario reflexionar.

“Los naufragios del corazón”, de Benoîte Groult (Libros del Asteroide)

Natalia Rico, maquetadora Woman MF

La autora es un referente del feminismo francés y en esta historia de amor, protagonizada por una mujer cultivada, inteligente e independiente, se describe la pasión y la sexualidad femenina y rompe con los prejuicios de clase. Trata una pasión física/amor a lo largo de toda una vida.

Esta obra se convirtió en un escándalo en los años 80.

“La isla de las últimas voces”, de Mikel Santiago (Ediciones B)

Raúl Celestino, Director de Arte Woman MF

He leído dos o tres libros de él y me flipa siempre el perfil de su personaje principal. Siempre son personajes con mucho fondo. Me gusta y me gusta identificarme con ellos.

“Sus hijos después de ellos”, de Nicolas Mathieu (AdN)

Andrea Arabia, directora woman.es

Estos días de confinamiento mi casa está salpicada de libros. Allí por donde pases, te encuentras uno que te alegra el día y te traslada a lugares o momentos maravillosos. “Mortadelo y Filemón” y “Los mitos Griegos”, de Robert Graves se han colado en la estantería del baño, mientras que “Mi familia y otros animales”, de Gerald Durrell ha conseguido hacerse un hueco entre las plantas del salón, que nos recuerdan a la isla de Corfú que describe su autor. En la mesita de noche me acompañan el cómic “Berlín, ciudad de piedras” de Jason Lutes y “Sus hijos después de ellos”, de Nicolas Mathieu, una delicia que me ayuda a evadirme y reflexionar sobre de la decadencia de la sociedad.

“Malaherba”, de Manuel Jabois (Alfaguara)

María Aguirre, colaboradora de woman.es

Desgraciadamente no he podido leer todo lo que me gustaría con dos fierecillas en casa pero tengo a punto de terminar “Malaherba” de Manuel Jabois. En estos momentos en los que los niños nos han dado una gran lección de comprensión y adaptación a las circunstancias, este libro hace un ejercicio genial de ponerse en la piel de un preadolescente con todo lo que ello supone. Una vuelta a la inocencia más absoluta y a todo lo que en ese momento significan aspectos como el amor, la muerte, la amistad y el sexo.

"Malaherba", de Manuel Jabois

Aida Ortega, coordinadora Woman.es

Durante este confinamiento me ha ocurrido algo muy extraño. Soy una lectora habitual, disfruto perdiéndome en una librería para descubrir diferentes títulos y géneros. Y no falto a mi cita de un par de páginas antes de dormir. Sin embargo, se me hace un mundo coger un libro durante estas semanas. Mi cabeza divagaba y, si es cierto que la gente lee tanto como presume en Instagram, seguro que estaré por debajo de la media durante la cuarentena. Uno de los títulos que he conseguido terminar es Malaherba, de Manuel Jabois. Siempre me ha gustado esa intensidad no cursi, toda una proeza, de sus artículos. Aquí habla de la soledad, del amor, del paso de niño a adulto, de la madurez y la inocencia. Su forma de narrar me ha hecho sentir una especie de miedo a seguir haciéndome mayor, puede que la situación actual también influya, pero duele cuando te percatas que el mundo no es como creías.

Me quedo con una frase: «Bien sabe Dios que es más peligrosa la pena que el odio, porque el odio puede destruir lo que odias, pero la pena lo destruye todo.»

“El Gran Capitán” de José Enrique Ruiz-Domènec (Península)

María Pérez de Arenaza, responsable de Producción de Woman MF

Sé que suena rarísimo, pero descubrí al personaje de Gonzalo Fernández de Córdoba en la serie de “Isabel”, y me tenía fascinada. Se trata de un noble militar castellano que sirvió a los Reyes Católicos (estuvo siempre enamorado de Isabel) y fue quien creó el primer ejército profesional español. Además de un héroe de la época fue persona de los pies a la cabeza. Hace tiempo que quería enfrentarme a sus 843 páginas, y ahora es el momento....

“La Red Púrpura”, de Carmen Mola (Alfaguara)

Alicia Gil, Product Manager Revistas

Me tiene enganchada. Novela negra en estado puro y su protagonista, la inspectora Elena Blanco, hace que tengas hacia ella sentimientos encontrados. Por un lado la admiras, es brillante y además, dirige una unidad especializada en resolver los peores crímenes pero, por otro lado no entiendo la manera en la que gestiona sus temas personales. Aunque me gusta que tenga ese punto atormentado.

Intriga, muerte, violencia... todo narrado de manera increíble. ¡Es un thriller de primera!

¨La madre de Frankenstein¨, de Almudena Grandes (Tusquets)

Laura Potrony, Edición y Cierre Woman MF

Me ha enganchado por dos motivos, el primero, que uno de los personajes es la madre de Hildegart, cuya historia ya me fascinó de peque con la película de Fernán Gómez. El segundo, que con sus distintos “Episodios de una Guerra Interminable” va colocando distintas piezas del puzle de nuestro pasado inmediato.

“La chica de nieve”, de Javier Castillo (Suma)

Silvia Muñoz, becaria Woman MF

Me gusta porque mezcla una novela policiaca con un thriller psicológico y en cada capítulo te deja con una sensación de inquietud tremenda. Engancha desde casi el principio y la historia puede parecer común al principio pero hay toda una conspiración detrás.

“Blanco”, de Bret Easton Ellis (Literatura Random House)

Laura García del Río, Jefa de Moda Woman MF

Acaba de publicarse en español. Incisivo como sabe ser, Easton Ellis hace una crítica al estado de la "opinión" actual: se nos dice que vivimos en la era de la inclusividad en la que todo el mundo puede tener y defender su opinión, pero la realidad es que esa opinión es solo válida si es la aceptada por el grupo. Incluso a pesar de los momentos en los que a Ellis se le escapa su ser condescendiente, uno tiene que quitarse el sombrero... Al menos por atreverse opinar fuera de lo estipulado. El libro lo publicó en EE.UU. en 2019, y ya en el contexto normal te abre las perspectivas a puntos de vista audaces. Pero en el panorama actual, tiene incluso más lecturas y aristas. Ahora estoy empezando

"Todo un hombre", de Tom Wolfe y, en paralelo, estoy repasando "Fashionopolis", de Dana Thomas.

“Destrucción Masiva”, de Fernando Rueda (Roca)

María García, Product Manager Revistas

La historia basada en hechos reales de un grupo de espías que desde el año 2000 se la jugaron en Irak para obtener información valiosa para el Gobierno y, a partir de 2003, para proteger a las tropas españolas destinadas allí tras la invasión del país comandada por Bush, el presidente de Estados Unidos.

“Actos obscenos en lugar privado”, de Marco Missiroli (Salamandra)

Myriam Serrano, Redactora Jefa Woman MF

Estoy disfrutando mucho esta novela de uno de los autores italianos más reconocidos, el paso de la infancia y la juventud a la edad adulta de Libero, su educación sentimental, sus pasiones y experiencias hasta encontrar el amor duradero, sin ataduras ni convenciones. Sentimientos profundos, referentes literarios, erotismo refinado y un recorrido por las últimas décadas del siglo pasado entre París y Milán. ¿Qué necesita una relación para mantener viva la pasión? “Empeño y sacar conejos de la chistera”, recomienda la bibliotecaria Marie al protagonista.

La trilogía “Guardianes de la Ciudadela”, de Laura Gallego (Montena)

Ester Aguado, responsable de Actualidad y Reportajes de Woman MF

Siempre me han entusiasmado los libros de ciencia-ficción y de aventuras fantásticas (ni recuerdo ya cuándo me leí los 7 volúmenes de Juego de Tronos... ¿con 15 años?) y sigo a esta autora española desde que publicó 'Finis Mundi' (Barco de Vapor) con sólo 11 años. Me acabó de enamorar con su trilogía 'Memorias de Idhún' y ahora me he enfrascado en su siguiente obra: tres libros que comienzan con 'El bestiario de Axlin', uno de sus mejores libros, protagonizado por una mujer valiente con la que te sientes identificada y que te hace vibrar desde la primera página... Le sigue 'El secreto de Xein' y acaba con el más reciente, 'La misión de Rox'. Trama perfecta, ritmo rápido, personajes construídos a la perfección y que evolucionan tras cada página... Un acierto.

“Papel y Tinta”, de María Reig (Suma)

Marta Bonilla, Redactora Jefa Woman MF

Los primeros días de confinamiento me costó muchísimo leer. No me concentraba. Así que decidí empezar una novela de lectura fácil y que me había llegado a la redacción hacía un tiempo. Me llamó la atención porque se trataba del primer libro de una escritora joven, María Reig, que había logrado publicarlo gracias al crowdfunding y se había convertido en un éxito de ventas a través del boca a boca. Se trata de “Papel y Tinta” y es de esos libros que ‘atrapan’ y devoras en tres días, a pesar de sus 784 páginas. Narra la vida de Elisa desde niña, criada por su malvada tía para ser una señorita bien pero que se rebela para conseguir sus sueños, entre ellos ser periodista. Un argumento que suena a cuento Disney pero que sirve como hilo conductor para trasladarte a la España de comienzos del siglo XX, de la segunda República y la posguerra, los cambios políticos… con una espléndida ambientación del Madrid de la época a través de las decenas de personajes de todas las clases sociales que van entretejiendo y cruzándose en el devenir de la protagonista. Después retomé un libro que tenía a medias: “Una historia personal”, la biografía de Katherine Graham y ahora estoy con “¿Quién te crees que eres?” de Alice Munro, una recomendación de Maribel Verdú que me está encantando.

“Don Quijote de la Mancha”, deMiguel de Cervantes

Marta Lasierra, Directora de Moda de Woman MF

¡Me lo estoy pasando pipa con “El Quijote”! Me gusta leer libros largos y este me apasiona cada vez que lo leo (no es la primera vez), por sus aventuras y su sentido del humor.... Es un libro al que recurro en muchas ocasiones porque consigo distraerme, reírme.. y lo más importante: me evade absolutamente de la realidad y esto de vez en cuando va muy bien.

“El imperio de lo efímero”, de Gilles Lipovestsky (Anagrama)

Beatriz Valdivia, estilista

Estoy leyendo el libro “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas” de Gilles Lipovestsky. De todos los libros de moda que he leído este es uno de los que hace un análisis más exhaustivo del por qué de la aparación de la moda y de por qué está la moda tan presente en todos los ámbitos de nuestra vida.

“El príncipe Negro”, de Iris Murdoch (Lumen)

Andrea Morales, colaboradora de woman.es

“El príncipe negro” es una novela profunda y graciosa a la vez. Toca temas densos y complicados como la envidia, el amor y la frustración abordándolos con la "compleja sencillez" tan característica de la autora irlandesa. Se podría resumir con un thriller de amor, literatura y envidia. ¡Es maravillosa!