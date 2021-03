Kaia Gerber da el salto a la actuación y confirma su participación en la serie 'American Horror Story'

El guionista y director de 'American Horror Story' ha sido el encargado de confirmar que la modelo aparecerá en la décima temporada de la exitosa serie.

A Kaia Gerber no le ha costado nada conquistar el mundo de la moda. Bajo la tutela de su madre Cindy Crawford, la joven se ha convertido en una de las modelos más cotizadas del momento. Y ahora, parece que quiere probar suerte en una nueva faceta: la de actriz.

La supermodelo se estrenará en la pantalla pequeña, en un capítulo de una de la famosa serie de terror American Horror Story. La noticia la ha dado a conocer el guionista y director Ryan Murphy quien lo ha contado en su cuenta oficial de Instagram. "Estoy muy emocionado de anunciar que Kaia Gerber se unirá a la familia de American Horro Story", ha escrito Murphy en sus redes sociales.

La modelo de 19 años no tardó mucho en confirmar su participación y lo hizo con gran entusiasmo: "Si estoy soñando no me despertéis", añadía en su Instagram.

Esta no es la primera vez que Kaia Geber prueba suerte en el mundo de la interpretación. De hecho, la modelo apareció con 15 años en la película Sister Cities (2016).

Kaia Gerber se suma así a un talentoso reparto formado por actores como: Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd o Leslie Grossman. Esta nueva temporada lleva por nombre Doble Característica y, según el trailer, contará dos historias de miedo, una desarrollada en el mar y otra en la arena.