Ryan Murphy lo ha desvelado.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que la industria del cine y la televisión está atravesando un momento un tanto complicado debido a la crisis por el coronavirus. Multitud de producciones han tenido que 'pausarse' hasta encontrar una fórmula que permita comenzar a rodar de nuevo de forma segura. Además, algunas películas que tenían fecha de estreno en cines han sido directamente estrenadas vía 'streaming'. Porque en épocas de crisis hay que ser creativos y buscar nuevas formas de seguir adelante.

Así pues, y como 'the show must go on', Ryan Murphy, creador de la mítica serie 'American Horror Story', ha querido confirmar que habrá nueva temporada y lo ha hecho en Instagram y con una imagen que ha vuelto locos a sus seguidores. Normal. En dicha imagen podemos ver a parte del reparto regular de este show y Ryan ha querido desvelar que está trabajando en la nueva temporada que se llamará 'American Horror Stories'.

Una imagen que, como no podría ser de otra manera, se ha tomado desde un ordenador y con todos sus protagonistas teniendo una reunión virtual. Claro, amigas, de momento nadie puede juntarse con nadie ni en las colinas de Hollywood. Lo que no ha quedado claro por el mensaje de Ryan es si esta reunión era solo para rememorar viejos tiempos o si ellos también serán los protagonistas de la nueva temporada.

Lo único que sí que podemos confirmar es el nombre, como ya os hemos dicho antes, y el hecho de que será un 'spin-off'. Lo cierto es que no podemos esperar a hincar el diente a esta jugosa serie. Eso sí, mientras tanto, siempre puedes ver 'Hollywood', la nueva serie que Ryan ha creado para Netflix y que nos enseña la cara más real del 'star sytem' en la época dorada de la meca del cine.