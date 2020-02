Hiba Abouk y Achraf Hakimi ya son padres

La actriz ha dado a luz a su primer hijo.

Woman.es

Fue el pasado mes de octubre cuando Hiba Abouk y Achraf Hakimi anunciaban vía Instagram que estaban esperando su primer hijo y ahora, tras unos meses expectantes por su llegada, por fin tienen en brazos a su deseado bebé.

Ha sido la revista '¡Hola!' quien ha confirmado la noticia del nacimiento del pequeño, el cual se encuentra perfectamente al igual que la madre, después de que diera a luz el martes por la tarde en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Un momento muy especial para el que ambos se habían estado preparando como la propia intérprete recientemente en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen de los dos "abrazando" al bebé durante un ejercicio de aprendizaje de respiración de cara al parto.

A lo largo de los meses de gestación de su primer hijo, Hiba no solo no ha tenido reparos en mostrar su embarazo al natural de la forma más bonita y se ha animado a compartir videos practicando twerking para mantenerse en forma durante la dulce espera, sino que incluso nos ha dejado grandes lecciones de estilo premamá con los vestidos de punto como piezas clave de sus looks.

El último de ellos lo lució tan solo tres días antes del nacimiento del bebé, uno de manga larga y cuello vuelto en un potente color rojo, cuando apareció radiante en la inauguración de un local de unos amigos suyos situado en una de las zonas de moda de la capital española.

Lo que todavía no sabemos es si se trata de una niña o un niño porque ni Hiba ni Asraf habían querido confirmarlo antes de su nacimiento, por lo que solo nos queda esperar a que la mamá o el papá el bebé nos saquen de dudas.