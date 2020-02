Chrissy Teigen, John Legend y su espectacular entrada a la fiesta 'after Oscar' tras una dosis de humor en Twitter

Durante la ceremonia de los Oscar 2020 les echamos de menos, pero la que podríamos considerar con total seguridad una de nuestras parejas favoritas que del 'star system' instalado en Hollywood forma parte, Chrissy Teigen y John Legend aparecieron en la fiesta post premios y lo hicieron, como bien nos tienen acostumbradas, con sus mejores galas y con declaraciones previas en Twitter cargadas de humor e ingenio con las que nos recordaban una vez más por qué nos gustan tanto.

Y es que si la gala ya tenía preparada infinidad de sorpresas siendo casi la menos esperada el hecho de que 'Parásitos' se alzase con la estatuilla más preciada y deseada de la noche, la 'after party' comenzaba y continuaba con ellas dando además paso a una nueva alfombra roja que mucho nos tenía deparado. Entre ellas y convertida ya en uno de nuestros momentos favoritos de la noche, la entrada de la modelo y el cantante quienes nunca defraudan en los eventos más esperados.

Ella, con un increíble vestido azul aguamarina firmado por Georges Hobeika y él con un traje esmoquin con contraste de tejidos, todo un acierto por parte de ambos para la fiesta que bien se merece la cita más importante del mundo del cine.

Su llegada fue una de las más deseadas y la encargada de acaparar toda la atención de los fotógrafos. Mientras posaban, ambos jugaron con los escotes y aberturas que formaban parte del vestido de ella hasta conseguir la posición perfecta para dar con la mejor imagen de la noche.

Pero más allá de lo que una 'red carpet' nos puede ofrecer y de los nervios previos hasta que sus protagonistas llegan, lo que de verdad marcó la presencia de ambos fueron sus comentarios previamente a través de Twitter con los que contestaban a uno de los usuarios que se quejaba de que Bong Joon-Ho, el gran triunfador de la noche, hablase en coreano o la felicitación a Matthew Cherry por su galardón en la categoría de cortometrajes.

Aunque la guinda del pastel vino más tarde. Mientras se preparaban para obtener un impecable resultado al mismo tiempo que la 92ª ceremonia de los premios tenían lugar, una vez ya presentes en la fiesta, el ingenio que corre por la nube y por las redes sociales hizo que la modelo volviese a contestar corroborando que el humor siempre es la mejor opción.

every year we get older and older it blows my mind pic.twitter.com/gB5bOA4imx