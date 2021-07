La cantante ha arremetido públicamente en contra de su hermana y su padre. Como respuesta, Jamie Lynn ha pedido paz, un mensaje con el que ha terminado avivando el anfrentamiento entre ambas.

María Viéitez

Pocos días después de que conociésemos la noticia de que la jueza del caso ha aprobado la petición de Britney Spears de contratar a su propio abogado y que, además, tiene la intención de demandar a su padre por abuso de custodia, la cantante ha arremetido contra parte de su familia en las redes sociales.

Spears publicaba en su perfil de Instagram hace apenas un día una imagen con un texto que rezaba la frase "tómame como soy". En el pie de foto, la cantante se dirigía a quienes la critican por los ya habituales vídeos en los que se graba bailando y habla de nuevo sobre su custodia y los sentimientos que guarda hacia su hermana, Jamie Lynn Spears.

"Para aquellos que deciden criticar mis vídeos de baile... Miren, no voy a actuar en ningún escenario pronto mientras mi padre esté manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso. Eso ya lo he hecho durante los últimos 13 años... Antes prefiero compartir vídeos, SÍ, desde el salón de mi casa en vez de en el escenario de Las Vegas", fueron las palabras con las que Britney comenzaba el texto.

A pesar de que Jamie Lynn comentó también en su perfil de Instagram hace unas semanas que la relación con su hermana era buena y que la apoyaría durante todo el proceso de lucha por su libertad, a través de esta publicación la intérprete de 'Baby One More Time' ha dado a entender que las cosas no son como su hermana las narra. "No me gustó que mi hermana se presentara en una entrega de premios e interpretara MIS CANCIONES con remezclas. La que era mi supuesto apoyo me hirió profundamente. Esta tutela mató mis sueños... así que todo lo que tengo en este mundo es la esperanza, que es muy difícil de matar", continuaba la cantante.

En respuesta a esta alusión, Jamie Lynn Spears publicó solo unas horas después en su perfil una serie de 'selfies' en los que posaba frente al espejo y que titulaba tímidamente "Que la paz del Señor esté contigo y con tu espíritu".

Pero la contestación de Britney no fue tan sutil. Hace solo unas horas, la cantante publicó un nuevo vídeo de ella bailando bajo el que escribía: "Que el Señor envuelva tu mezquino trasero en alegría hoy". Tras esta respuesta, Jamie Lynn cambió el texto de su publicación por un símbolo de la paz y un corazón y limitó los comentarios del post.

La mayor de las Spears finalizó el texto de su post diciendo: "Como ya he dicho, la esperanza es todo lo que tengo ahora mismo... tenéis suerte de que publique algo... si no os gusta lo que veis, ¡dejad de seguirme!".