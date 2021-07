La cantante se ha pronunciado sobre el caso de la tutela de Britney Spears y ha pedido el final del "codicioso patriarcado".

María Viéitez

Madonna, quien en su día formó el más icónico dúo con Britney Spears, se ha pronunciado finalmente sobre el caso de la tutela en la que se encuentra la cantante, y ha declarado su apoyo incondicional.

La intérprete de 'La Isla Bonita' publicó ayer en sus historias de Instagram una imagen de sí misma con una camiseta que rezaba el nombre de Britney Spears. En la publicación, la artista hacía su declaración en apoyo a su compañera de escenarios y anunciaba que lucharía por su liberación.

"Devolvedle la vida a esta mujer. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto a mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! Britney, vamos a sacarte de la cárcel", eran las palabras que Madonna plasmó sobre la imagen.

Britney Spears lleva cerca de un año en lucha constante contra el régimen de tutela en el que se encuentra desde 2007, año en que un juez dictaminó que sería su padre quien se responsabilizaría de su vida personal y profesional ya que, aparentemente, no estaba capacitada para hacerlo por sí misma. Desde entonces, ha sido Jamie Spears quien ha estado manejando sus recursos financieros y tomando las decisiones relativas a su carrera profesional.

A pesar de que la cantante de 'Baby One More Time' solicita desde finales del pasado año la terminación de este régimen tutelar, la jueza del caso ha rechazado recientemente la supresión de su padre como responsable de la misma.

En medio de esta lucha judicial en la que Britney es demandante y víctima, amigos, conocidos y familiares se han pronunciado al respecto, todos mostrando su apoyo a la cantante. Incluso algunos de ellos, como Iggi Azalea, denominando este caso de tutela como "ilegal".

La última en hacerlo ha sido Madonna mencionando una violación de los derechos humanos, una declaración con la que la cantante añade más presión en la lucha por la liberación de Spears.

El dúo formado entre Madonna y Britney se convirtió en todo un icono desde que en 2003 interpretaron 'Me Against the Music'. Fue en esa misma gala de los MTV Video Music Awards donde la pareja se dio su icónico beso durante la interpretación de 'Like a Virgin', actuación en la que también participó Christina Aguilera, quien también se pronunció al respecto.

La reina del pop ha sido la última en pronunciarse sobre el caso, pero la acalorada lucha judicial de Britney Spears continúa, y todo apunta a que sus duros testimonios seguirán levantando ampollas y, con total seguridad, animando a más estrellas a manifestar su apoyo.

