La pareja de artistas ha presentado a su pequeña Zoë a través de Instagram con una imagen muy tierna y un mensaje lleno de cariño, amor y vida.

¡Beatriz Luengo ya es mamá por segunda vez! La cantante ha compartido a través de su Instagram una foto de su pequeña que nos ha robado el corazón y que anuncia una de las noticias más bonitas de su vida: Beatriz luengo y su pareja Yotuel Romero, ya son papás de su pequeña llamada Zoë.

En los últimos días estamos dando la bienvenida a muchos de los bebés de nuestras celebrities favoritas. Su llegada al mundo nos ha tenido emocionadas y, al mismo tiempo, en vilo y pendientes de todas las novedades y acontecimientos que se iban sucediendo.

La cantante y compositora Beatriz Luengo, que ya es mamá de un niño llamado D'Ángelo, ha presentado al mundo a su pequeña en un post a través de Instagram que muestra a su pequeña en la cuna del hospital: "Zoë (Greek: ζωή) origen griego, significado “Vida”. Bienvenida mi hermosa mestiza ♥️ 11•04•2021 Gracias a todos por el cariño 🙏🏼". Un mensaje que ha traducido también al francés y que se ha sucedido de mensajes de emoción y felicitaciones por parte de sus seguidores y fans hacia la pareja.

Desde que anunció su embarazo con una dulce fotografía, hemos estado esperando este gran momento. "Hoy cumplo 5 meses de embarazo, es por eso que decidimos anunciarlo. Me siento feliz de contároslo porque muchos fuisteis testigos y cómplices de nuestra relación desde el principio a través de la pantalla y habéis visto como crecía nuestra familia poco a poco. Gracias todos por el cariño qué nos dais", así anunció la pareja que esperaban un bebé.

Lo cierto es que estamos 'in love' con las mamis. Hace unos días, nos sorprendió la noticia de que Paula Echevarría y Miguel Torres se convertían en papás. Pero no solo eso, ahora que ya conocemos al pequeño Miguel Jr, el Instagram de Paula a lo largo de estos días nos muestra imágenes tan tiernas con los dos hombres de su vida que no podemos dejar de suspirar. ¡Qué ternura!

¡Bienvenidos a este mundo pequeños!