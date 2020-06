La cantante comparte una imagen de ella en su perfil y desata el furor

Woman.es

Fue en abril cuando anunció que dejaría por un tiempo las redes. Los haters y sus comentarios acerca de su físico y sus presentaciones la tenían agotada. "No entiendes cómo me siento, no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió después de que alguien le recriminara que solo publicara fotos antiguas.

Así que con un "hasta pronto" se desapareció de Instagram, aunque no del todo, pues siguió compartiendo algunas imágenes para apoyar la iniciativa Black Live Matter, por ejemplo, o para despedirse de Pau Donés, o algunas imágenes de ella de archivo. Hasta ahora que ha vuelto con una foto que ya ha causado furor.

Morena y con el pelo mucho más oscuro que de costumbre, la cantante posa junto a una palmera con una camiseta de Frida Khalo. "Domingos de veraneo en casa...", escribió la cantante en su cuenta de Instagram y desató una oleada de comentarios positivos. En la imagen se le ve en excelente forma y muy sonriente .

En la imagen se deja ver con unas grandes gafas de sol, el pelo recogido y una camiseta oversize, obra de su hermana Idoia. "Guapa y guapa. Estás radiante", "¡Qué bien te está sentando el verano! ¡Guapa!", "Bellísima nuestra reina del amor", "Extrañando tu dulce voz en un nuevo trabajo, no hagas caso de las criticas de la gente tu voz es única y especial y lo único que deseo como fan tuya es disfrutar de verte bien", son solo algunos de los comentarios recibidos por Amaia.