Muere Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, a los 53 años

Hace unos días, publicaba un nuevo disco. ¿Tal vez una despedida?

Clara Hernández | Woman.es

Hacía tiempo que el cantante y alma de Jarabe de Palo, Pau Donés, había compartido con sus seguidores la noticia de que padecía cáncer de colon, una enfermedad que, en los últimos cinco años, había llenado su vida de altibajos y de retiradas inoportunas. Sin embargo, nos habíamos acostumbrado a que el artista catalán volviera al tiempo con nuevas energías, canciones y recuperado de una dolencia de la que, como él comentó, nunca le abandonaría del todo.

En abril anunciaba su vuelta y hace solo dos semanas, en pleno confinamiento, lanzaba el single 'Eso que tú me das', un aperitivo de su álbum recién publicado, 'Tragas o escupes', y un canto a la vida que llegaba acompañado por un vídeo en el que se le veía muy desmejorado.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio.Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", escribió el autor junto al vídeo.

Aún así, la noticia de su muerte, que llegaba en la mañana de este martes, dejaba a las redes y seguidores sorprendidos y conmocionados.

"Nací en Barcelona el 11 de noviembre de 1966. Soy músico de nacimiento, alto, 'flako', ridículo, público, gamberro, lunático y más que otra cosa, persona", se presentaba en las redes este antiguo publicista que había decidido abandonar esa profesión por la música y cuyo primer disco, 'La flaca', fue una gran éxito liderado por la canción que daba nombre al disco y que fue una de las más escuchadas en España en 1996 gracias, entre otras cosas, a su inclusión en un anuncio de publicidad y a su ritmo infalible.

Desde entonces, Jarabe de Palo ha publicado 13 álbumes más incluyendo el último 'Tragas o escupes', ya disponible en Spotify. ¿Tal vez un último regalo de despedida?