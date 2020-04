El adiós de Amaia Montero: "Ahora solo necesito curarme"

El enigmático mensaje en redes sociales por parte de la artista que nos ha dejado sin palabras.

"Hasta pronto". Esta es la escueta frase que Amaia Montero escribía en sus respectivos perfiles de Twitter e Instagram acompañada de una fotografía suya antigua en la que aparece sonriente mientras camina de espaldas a modo de despedida.

De esta manera la artista ha sorprendido a todos al decir adiós a las redes sociales no sabemos por cuanto tiempo. Pero, ¿cuál ha sido el desencadenante para que haya querido apartarse una vez más de la vida pública?

En enero de 2018 lanzaba su single "Nacidos para creer" en el que se encontraban esclarecedoras estrofas como "hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada", "otros juran que bebo y que en persona no valgo nada", "que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros" o "si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, a que me atreví o que nunca haré".

Toda una declaración de intenciones por parte de la cantante, que regresaba a la música después de cuatro años apartada y que ella misma resumía como un resumen de un viaje lleno de idas y venidas. Respondía así a las incesantes críticas de sus haters, a las noticias falsas y a los despectivos comentarios sobre su físico -recordemos que en ese mismo año Amaia Montero se veía envuelta en otra polémica después de enfrentarse a Malú por asegurar que esta le había llamado "gorda"-, mismos factores que podrían haber sido una vez más los detonantes para que la cantante diga "basta" una vez más.

Al parecer fue un comentario dirigido a la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh el que ha provocado que su club de fans se vuelque por completo con ella lanzando la campaña #EnloszapatosdeAmaia en el que se recopilan mensajes de empatía, cariño y apoyo hacia ella.

"Lo último que necesito es más presión. Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí", escribía la artista en uno de los dos tuits que minutos después borraba en los que también podía leerse que "ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad mi nuevo disco".

Esperemos que la tormenta no tarde mucho en escampar y ese "hasta pronto" que ella misma utilizaba como despedida se haga realidad lo antes posible porque eso significará que volverá recuperada y con fuerzas renovadas porque, como dicen desde su club de fans "te esperamos al final de ese camino que sabemos que vas a recorrer para llegar a tu propia meta".