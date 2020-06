El inesperado mensaje que ha enviado Amaia Montero a Malú después de que esta haya sido madre

Malú dio a luz el sábado a una niña, Lucía.

Es sabido que la relación entre las cantantes Amaia Montero y Malú no siempre ha sido un camino de rosas. En 2018, ambas mantuvieron un sonoro rifirafe del que fueron testigo las redes sociales a raíz de unas declaraciones de la segunda. El motivo fue la declaración 'body positive' que Malú realizó durante una entrevista después de que le preguntaran sobre las presiones que debían soportar las artistas femeninas a causa del físico. Aunque la intención de la intérprete parecía ser hacer un alegato contra los estrictos cánones estéticos que marcaba la industria, todo se torció cuando comenzó a citar a artistas, con nombres y apellido que, a su juicio, pertenecían a ese grupo. Se refirió a Tania Llasera y... a Amaia Montero.

"Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo pero tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones (...), no estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita", comentó Malú, concluyendo con un triunfal "Chapó por Amaia y por todas las que salen con sus kilos de más", tal vez ajena a lo que se apróximaba.

La respuesta de Amaia no se hizo esperar: "A la 'Victoria Secret' de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú", escribió en Twiter, antes de interpretar que su compañera de profesión le había llamado "gorda y punto".

Malú nunca contestó. Ahora, el nacimiento de la pequeña Lucía, la primera hija de Malú con Albert Rivera, parece haber suavizado las cosas. Amaia le ha dedicado un cariñoso mensaje en el mismo medio donde hace dos años comenzó la trifulca. "Enhorabuena, Malú. Te deseo toda la felicidad del mundo, no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre", ha escrito, demostrando que las viejas rencillas ya están olvidadas.

Enhorabuena @_MaluOficial_ te deseo toda la felicidad del mundo ,no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre!🤍💫 — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 6, 2020

Los seguidores de una y otra han celebrado la noticia con miles de 'likes'.