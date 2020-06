Las 12 sandalias 'Made in Spain' que necesitas este verano

Las sandalias hechas en España que nos confirman por qué son las mejores del mundo.

Las sandalias son un básico indispensable en el armario cuando se acerca el buen tiempo. Las hay de todo tipo de diseño desde las más versátiles y relajadas dedicadas para quienes tiene el alma libre, hasta las más elegantes para los looks más sofisticados.

Y este shopping de 12 sandalias no solo confirma la elegancia, la calidad y el buen gusto del 'Made in Spain', sino que además nos demuestran que el calzado español se caracteriza por ser muy cómodo, de la mejor calidad y además con mucho estilo. Os presentamos las sandalias más bonitas del momento desde las que tienen el típico tacón cuadrado, hasta las de cuña, o las de plástico con colores flúor, pasando por las de múltiples tiras. Y obviamente, las clásicas alpargata que no pueden fallar nunca.