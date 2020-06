Melissa Villarreal tiene el vestido blanco tipo camisón que confirma que esta prenda es LA TENDENCIA del verano

¡El rey de los clásicos estivales está de vuelta!

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

¿Oís eso? Es el verano llamando a nuestra puerta. Y Melissa Villarreal ya la ha abierto dándole la bienvenida con el reglamentario look ibicenco de los meses más calurosos. De blanco impoluto de pies a cabeza, su blusa de aires boho, con bordados y mangas abullonadas nos ha recordado que vestir de un único color es sinónimo de éxito. Lo hace además con unos patrones XL que encuentran en unos shorts ajustados el perfecto juego de volúmenes.

Para ello ha recuperado viejas prendas. Esas que todas tenemos desde infinidad de años y que siempre vuelven como el uniforme perfecto de la nueva estación.

Así, esa pieza que tanto nos ha conquistado se trata de una camisa de Uterqüe de temporadas pasadas. Algo que intuimos porque no hay rastro de ella en la página web de la firma. Pero más que lamentar el no poder hacernos con ella, mejor es realzar el poder del reciclaje de las prendas. Y es que, ¿quién no cuenta con una blusa blanca en el fondo de su armario?

Obviamente todas tenemos una. Esa que es nuestro ojito derecho. Sencilla, cómoda y elegante. Esa con la que siempre optar por el minimalismo con fórmulas monocromáticas. Aunque si nos lo permite, mejor lucirla como un vestido.

La razón es obvia y es que si el blanco es el color por excelencia de la época estival, más allá del bikini y bañador, son los vestidos nuestra prenda fetiche. Por su versatilidad, por no tener que pensar cómo lucirlos y por unos patrones frescos aptos para las altas temperaturas.

No podemos negarlo. Esto nos ha hecho repasar el catálogo de las firmas en busca de los más originales y por mucho que nos gusten las camisas atemporales, los vestidos blancos son la prenda clave del verano. Aquí nuestra selección de los nuevos modelos de la que no podrás quedarte con una única pieza.