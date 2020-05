Sarah Jessica Parker y el peinado con pañuelo y gorra que no esperábamos, por no hablar del pantalón vaquero sobre chándal

Este look de la estrella de 'Sexo en Nueva York' para hacer la compra en época de confinamiento nos ha dejado sin palabras.

En shock. Así nos quedamos después de ver este insólito look de la actriz que más tendencia ha marcado en los últimos 15 años, Sarah Jessica Parker. A la siempre recordada y admirada intérprete de Carrie Bardshaw le hemos copiado toda clase de looks y de tendencias. Hemos deseado tener su armario más de una vez y poder tener a nuestro alcance su maravillosa colección de zapatos y bolsos. Incluso durante esta cuarentena nos enseñó que se podía llevar con estilo la mascarilla o los guantes. Lo que no podíamos adivinar era que nos iba a sorprender con este estilismo, que todavía nos tiene un poco confundidas.

La estrella de Hollywood acudió una vez más al supermercado que queda cerca de su residencia en los Hamptons, pero está vez guardó el glamour y se mostró como nunca antes la habíamos visto, con una gorra negra cubriendo su cabellera, y encima una bandana para cubrir aún más sus orejas. Además de la mascarilla negra y las gafas de sol XL. Eso por no hablar del vaquero sobre el chándal. Y por si no fuera poco añadió una camiseta gris oscuro, sobre la que lleva una sudadera con cremallera también gris, con letras negras y rojas.

Y para rematar el extraño atuendo, lo conjuntó con unas botas de borrego con tacón. Nada, pero absolutamente nada en este outfit combinaba, pero es que ya no se trata de que salga a hacer la compra como si fuera a una alfombra roja, es que parece que el confinamiento le está pasando factura, o que quizá como muchas de nosotras, simplemente no ha tenido un buen día y decidió ponerse lo primero que encontró.