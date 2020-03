La actriz acudió a la presentación de su última serie de televisión con un traje de tres piezas de Gucci que es simplemente perfecto.

El traje es la nueva prenda de Nicole Kidman. Y solo podemos decir que le queda genial. La actriz que se encuentra en la gira promocional de 'The Undoing', acudió a una conferencia de prensa en el Four Seasons de Beverly Hills con un look de la colección Orgasmique de Gucci. No sabíamos que necesitábamos tanto ese blazer con chaleco camel, corbata y camisa azul hasta que la hemos visto. Y es que el combo de colores: camel, negro y azul de Nicole nos da una pista de cómo habrá que llevar esta tendencia, que conquistó también a Blake Lively.

Los chalecos están de vuelta y los trajes sastre, como esta combinación de Gucci, definitivamente nos dejan un aire a Harry Styles. El conjunto forma parte de la colecicón primavera / verano 2020 de la firma italiana. En definitiva una de las cosas que más nos gusta es la silueta que deja esta americana, así como lo ideal que resulta el chaleco con las solapas de pico.

El conjunto todavía no está disponible, pero marcas del low cost como M&S, PrettyLittleThing, Oasis y Topshop ya tienen algunas opciones y más baratas.

La actriz dejó su melena rubia suelta, mientras escogió un maquillaje que marcaba sus ojos azules. Mientras que para las joyas, la australiana se decantó por solo llevar su anillo de compromiso de diamantes.

'The Undoing' es una serie de seis episodios basada en la novela de Jean Hanff Korelitz. Nicole Kidman interpreta el papel de la exitosa terapeuta conductual, Grace Faser, que se despierta una mañana y descubre que se ha producido un terrible asesinato en su casa. La muerte conduce a una cadena de "terribles revelaciones" cuando Grace se convierte en sospechosa número uno del asesinato.